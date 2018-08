No ano 1988 ficou desencadeada uma revolução na relação entre os portugueses e os media. Ainda não havia canais privados de televisão, mas crescia a reivindicação de alternativas aos dois únicos canais desse tempo, ambos do Estado, a RTP-1 e a RTP-2. Não havia TV privada, mas irromperam as novas rádios. Foi o culminar de um movimento que atravessou toda a década de 80: em 81, a eleição de Mitterand gerou uma onda de novas rádios em todas as cidades e até bairros de França. O espaço radioelétrico francês foi reordenado e liberalizado. Deixou de haver em França o frenesim sonoro das rádios piratas, passaram a estar no ar as rádios locais, que se assumiam como rádios livres, muitas com estrutura profissionalizada na produção, na apresentação e na prática jornalística.

Em Portugal, muita gente focou olhos e ouvidos sobre essa experiência francesa. António Colaço pôs no ar uma Antena Livre a partir de Abrantes. Um grupo de excelentes profissionais desapontados com a rádio que então se fazia ousou criar uma cooperativa, com nome que anunciava a rádio, TSF, Telefonia Sem Fios. Fernando Alves pôs no ar a palavra de ordem: “Fica bonita telefonia”.

O movimento pelo ordenamento do espaço radioelétrico que permitisse a atribuição de frequências em FM a novas rádios tornou-se muito forte, com crescimento constante ao longo de toda a década de 80. O Presidente da República era o muito popular Mário Soares, que seguia com entusiasmo o movimento das “radios libres” em França, e que apoiava os ativistas portugueses. A decisão, porém, passava pelo governo e pelo parlamento, onde Cavaco Silva tinha maioria absoluta. Um então ministro, Luís Marques Mendes, com o pelouro da comunicação social, estava a favor do movimento para novas rádios e televisões. Mas havia muitos interesses em jogo e choques até políticos entre pretendentes.

Como a legalização demorava, houve quem tratasse de forçar o processo político, colocando no ar emissões na zona de Lisboa. O grupo Correio da Manhã lançou a CMR, com apurada estética e perfil musical. O grupo PEI, de Pedro Santana Lopes, avançou com a Rádio Gest, orientada para elites. O grupo de profissionais que tinha criado a Cooperativa TSF pôs no ar a Rádio Jornal: como o nome sugere, voltada para as notícias.

O modelo inicial da TSF era totalmente inovador: a notícia tinha sempre prioridade sobre a música. O valor-notícia estava cotado por cima. Notícia recebida era logo transmitida, com ambição de imediatos desenvolvimentos. A cada meia-hora, outra novidade, uma síntese de notícias. Às vezes, uma síntese, por tão recheada, colava-se à seguinte. A TSF tinha por lema “a rádio em direto” – com jovens repórteres, muito preparados, sempre prontos para seguir rumo ao lugar da notícia. A prioridade para a informação foi reforçada pela escolha do animador principal, António Macedo, tão sábio no tratamento da música quanto ágil a lidar com as notícias.

Naquele tempo ainda não havia telemóveis, mas encontrava-se sempre algum telefone para relatar. Foi o que aconteceu ao fim da madrugada de 25 de agosto de 1988. Era o primeiro verão da rádio que tinha começado no bissexto dia 29 de fevereiro daquele 88, a TSF. A emissão ainda não era legal, mas a rádio era reconhecida e escutada. Vários governantes de Cavaco Silva perceberam isso e participaram em entrevistas na rádio que o governo deles continuava a considerar clandestina. Trinta jovens jornalistas, a maioria recém-saída de cursos universitários e na casa dos 20 e muito poucos anos, enquadrados por meia dúzia de profissionais já com pelo menos 10 anos de ofício e idade à volta dos 30, formavam a redação hiperativa em todas as 24 horas do dia. Alguns repórteres quase usavam as instalações da rádio como casa. Em cima das cinco e 20 da manhã daquela quinta-feira, 25 de agosto de 1988, um dos aguerridos jovens repórteres, Nuno Roby Amorim, telefonou de casa para a rádio, a TSF. Ele morava algures no Chiado. Contou que que da janela de casa via chamas altas de fogo no telhado dos Grandes Armazéns Grandella.