Através de uma mensagem registada em vídeo e difundida na página oficial do Eliseu para assinalar o primeiro ano após o fogo, Emmanuel Macron sublinha que “não se esquece” da reconstrução do templo, apesar da pandemia do novo coronavírus .

“Vamos reconstruir a Notre-Dame em cinco anos, prometo. Vamos fazer tudo para cumprir o prazo. A obra está parada neste momento de crise sanitária, mas vai ser possível”, afirmou.

A reconstrução da catedral danificada pelo fogo em 2019 foi suspensa no passado dia 16 de março para evitar o contágio entre os trabalhadores.

“O restauro da Notre-Dame é do interesse de todos, é um símbolo de resiliência do nosso povo, da nossa capacidade de avançar”, acrescentou.

Hoje o sino do torreão sul da catedral vai repicar por volta das 20:00 (19:00 em Lisboa) para assinalar a hora do início do incêndio do dia 15 de abril de 2019.

A data de reabertura da catedral foi estabelecida pelas autoridades francesas para 16 de abril de 2024, cinco anos após o incêndio.