Principais acontecimentos registados no dia 22 de novembro:

1836 - É assinado o diploma de criação dos Liceus, no âmbito da Reforma do Ensino de Passos Manuel, no liberalismo, que prevê o incremento da instrução pública.

1886 – Abre ao público a Barbearia Campos, no Largo do Chiado, em Lisboa.

1890 - Nasce Charles De Gaulle, militar e estadista francês, herói da Resistência e presidente da França.

1906 - O sinal de socorro SOS é adotado no Congresso Internacional de Rádio e Telegrafia de Berlim.

1913 - Nasce Benjamin Britten, o mais importante compositor britânico do século XX, autor de "War Requiem" e das óperas "Peter Grimes", "Billy Budd", "Morte em Veneza".

1928 - Estreia de "Bolero", de Maurice Ravel, em Paris.

1931 - Fundação do Rádio Clube Português a partir da associação detentora do Rádio Clube da Costa do Sol, nascido da CT1 DY e da Rádio Parede.

1943 - II Guerra Mundial. O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, o presidente norte-americano, Franklin Roosevelt, e o líder chinês Chiang Kai-Shek definem as condições para a derrota do Japão.

1951 – Irmãos Metralha são publicados pela primeira vez. A estreia ocorre na história “Terror of the Beagles Boys”, da revista Walt Disney’s Comics And Stories (134).

1963 - O presidente norte-americano John F. Kennedy é morto em Dallas, Texas. Tinha 46 anos.

1968 - É editado o primeiro LP duplo da história da música popular, o chamado "álbum branco" dos Beatles.

1975 - Juan Carlos de Bourbon é proclamado rei de Espanha.

1976 - Angola é admitida nas Nações Unidas.

1977 - Mário Soares e Adolfo Suarez assinam o Tratado de Amizade e Cooperação Portugal-Espanha, substituindo o Pacto Ibérico dos dois antigos ditadores, Oliveira Salazar e Francisco Franco. - O avião supersónico franco-britânico Concorde faz o primeiro voo Paris-Nova Iorque.

1985 - Dois agentes secretos franceses são condenados, na Nova Zelândia, a dez anos de prisão pelo afundamento do navio Rainbow Warrior, da Greenpeace.

1990 - A primeira-ministra britânica Margaret Thatcher demite-se da liderança do Partido Conservador e da chefia do Governo, depois de 17 anos no poder.

2004 - Comissão Europeia presidida por José Manuel Durão Barroso inicia funções.

2005 - Angela Merkel assume o cargo de chanceler da Alemanha.

2014 - António Costa é eleito secretário-geral do PS.

2017 - O Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia condena o antigo chefe militar sérvio-bósnio Ratko Mladic a prisão perpétua pelos crimes cometidos na guerra da Bósnia (1992-1995).