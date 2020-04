Esta posição foi assumida por Ferro Rodrigues em entrevista à Antena 1, conduzida pela jornalista Natália Carvalho e que será transmitida na íntegra na quarta-feira, pelas 10:00.

Questionado sobre a polémica em torno do modelo adotado pelo parlamento para realizar a sessão solene do 25 de Abril, no sábado, Ferro Rodrigues defendeu que "não podia colocar o senhor Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa] perante factos consumados".

"Esta questão foi discutida muito seriamente durante muito tempo com o Presidente da República, porque ele é o convidado principal, é aquele que usa da palavra. Como se sabe, o Presidente da República só se dirige ao plenário da Assembleia da República exatamente no 25 de Abril. E, portanto, não apenas foi articulado com o Presidente da República, como a proposta aprovada em conferência de líderes teve o apoio de 95% dos deputados aí representados", sustentou.

Também de acordo com Ferro Rodrigues, a proposta sobre o modelo para a celebração do 25 de Abril "foi aliás originária do Grupo Parlamentar do PSD".

"Portanto, devo dizer que tive alguma surpresa pelo tipo de reações que motivou fazer-se a celebração do 25 de Abril, visto que aquilo que seria notícia era não fazer. Já ando na política há muitos anos e é evidente que percebo o que se passa à volta da questão", referiu o presidente da Assembleia da República.