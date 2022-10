O Royal Mint, órgão britânico encarregado da impressão de moedas e notas, revelou que será lançada uma série de moedas no Reino Unido dedicadas a Harry Potter para celebrar o 25.º aniversário da publicação do primeiro livro sobre o jovem bruxo. que conta as aventuras do universo criado pela autora J.K. Rowling.

A série de moedas terá quatro peças e contará com o retrato de Harry Potter, o comboio Hogwarts Express, o professor Albus Dumbledore e a escola de magia e bruxaria de Hogwarts.

As moedas incluem um efeito óptico que imitam o impacto de um "raio" ao serem giradas sob a luz. Esse efeito "mágico" é obtido através de um laser de última geração, que também permite proteger e autenticar as peças, especifica a empresa.

Lançada em 1997, a série de sete volumes conta as aventuras do jovem bruxo Harry Potter na escola de magia e bruxaria de Hogwarts e a trajetória da sua luta contra Lorde Voldemort, um vilão em busca da imortalidade.

As vendas dos livros da saga chegaram a centenas de milhões de dólares, enquanto os oito filmes venderam bilhões.

As peças da coleção apresentadas esta quinta-feira pelo Royal Mint incluem também duas peças estampadas com retratos da rainha Elizabeth II, que morreu no mês passado, e outras duas com o retrato oficial do rei Charles III.