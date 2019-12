Principais acontecimentos registados no dia 26 de novembro:

1095 - O Papa Urbano II lança o apelo à Cruzada

1199 - D. Sancho I concede foral à cidade da Guarda

1839 - Queda do Governo português de Barão de Sabrosa, por não assumir os compromissos de abolição da escravatura. Sucede-lhe o gabinete do Conde de Bonfim

1899 - Eleições para as Cortes Portuguesas. No Porto, vencem os republicanos, que elegem os deputados Afonso Costa, Paulo Falcão e Xavier Esteves. Os resultados, no entanto, foram anulados a 5 de janeiro de 1900

1909 - Nasce o escritor e dramaturgo francês de origem romena Eugène Ionesco, autor de "A Cantora Careca", "O Retrato do Coronel" e "O Solitário"

1922 - É aberto o túmulo do faraó egípcio Tutankhamon

1940 - II Guerra Mundial. As forças nazis ordenam a construção do muro em redor do Gueto de Varsóvia, deixando os 400 mil habitantes judeus sem acesso bens essenciais.

1942 – Estreia do filme Casablanca, no Hollywood Theatre, em Nova Iorque

1949 - Sai o primeiro número do trissemanário desportivo Record

1967 - Grandes cheias da região de Lisboa. As inundações, associadas às precárias condições de habitação e à falta de ordenamento causam cerca de 500 mortos e deixam milhares de pessoas sem abrigo

1970 - Tentativa de assassínio de Paulo VI, na visita a Manila, Filipinas

1975 - O Regimento de Comandos da Amadora ataca o Regimento da Polícia Militar

1983 - Sai o primeiro número do jornal Semanário, sob a direção de Vítor Cunha Rego

1986 - Inicia-se, em Bangui, o julgamento do antigo imperador da República Centro-Africana, Jean-Bedel Bokassa

2003 - A cidade catalã de Valência é escolhida para organizar a Taça América, em 2007, batendo as candidaturas de Lisboa-Cascais, Marselha, em França, e Nápoles, Itália

2004 - Ucrânia. População bloqueia entrada na sede do Governo, em Kiev, reivindicando a realização de novas eleições presidenciais

2006 - Morre, aos 83 anos, Mário Cesariny de Vasconcelos, poeta e pintor, expoente máximo do surrealismo português, Grande Prémio Vida Literária APE/CGD, galardoado com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.

2008 - Uma série de ataques terroristas coordenados no Sul de Bombaim, capital financeira da Índia, em locais frequentados por ocidentais, designadamente dois hotéis, causam pelo menos 78 mortos e 200 feridos. A polícia indiana revela que homens armados fizeram um número indeterminado de reféns depois de abrirem fogo numa estação ferroviária apinhada de pessoas. Um grupo pouco conhecido, Deccan Mujahideen, reivindicou a autoria da série de ataques terroristas em Bombaim.

2010 – É aprovada na generalidade a Lei de Identidade de Género que enquadra em novos moldes os direitos dos transexuais. O Presidente da República, Cavaco Silva, veta, de seguida, a lei que será de novo aprovada sem alterações pelo Parlamento. Cavaco Silva irá ser obrigado a promulga-la em fevereiro de 2011.

2015 - O secretário-geral do PS, António Costa, é empossado no cargo de primeiro-ministro pelo Presidente da República, Cavaco Silva, numa cerimónia no Palácio da Ajuda, em Lisboa

- O sucateiro Manuel Godinho é condenado, no Tribunal de Aveiro, a mais dois anos e meio de prisão efetiva, por subornar um ex-funcionário da antiga Rede Ferroviária Nacional (Refer), também condenado no mesmo processo.

2016 – Morre, aos 90 anos, o líder histórico cubano Fidel Castro, em Havana