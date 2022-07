Kevin Ford tem 54 anos e trabalha há 27 para a Burger King, em Las Vegas, na loja do aeroporto McCarran International Airport. Não faltou um único dia ao trabalho e ao completar 27 anos ao serviço da empresa, a administração ofereceu-lhe um kit com um bilhete de cinema, uma chávena da Starbucks, rebuçados e chocolate.

Ford partilhou nas redes sociais a oferta da Burger King pelos seus 27 anos de trabalho na empresa, agradecendo aos colegas com quem tem trabalhado – e o que aconteceu a partir daí é uma daquelas histórias que as redes sociais conseguem fazer acontecer.

Um número crescente de pessoas partilhou a sua indignação por um presente tão pobre para uma carreira de dedicação à empresa e as filhas de Kevin Ford criaram uma página de crowfunding no GoFundMe com o objetivo de juntar 200 dólares para o pai poder comprar um bilhete de avião e visitar os netos, mas os donativos superaram rapidamente o valor inicial e chegaram aos 300 mil dólares.

“O homem neste video é o meu pai. Trabalha há 27 anos neste emprego e, sim, nunca faltou um dia”, escreveu Seryna, uma das filhas, na página da GoFundMe, onde contou o percurso do pai na Burger King. “Começou a trabalhar ali como pai solteiro quando ganhou a minha custódia e a da minha irmã há 27 anos. Depois a nossa família cresceu, ele voltou a casar, e continuou a trabalhar na Burger King pelo ótimo seguro de saúde que oferece”.

A filha acrescentou que a família não estava a pedir dinheiro, mas que “se alguém sentir que lhe pode dar valor, ele adoraria poder visitar os netos”.

E foi o que aconteceu, na semana passada. Kevin Ford viajou até Nova Iorque, foi convidado no programa televisivo “Today” da NBC que o juntou a ele e aos netos em direto na TV. “Não via os meus netos há quatro anos, até que o “Today” me levou até Nova Iorque e os pude ver ao vivo na TV”.

Sobre os donativos, Ford afirma não ter planos para se reformar ou tirar férias por enquanto. “Nunca se sabe, é um dia atrás do outro, mas ainda não pensei no que fazer com o dinheiro, à exceção de visitar os meus netos e talvez por algum de lado para a universidade deles”.