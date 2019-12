Principais acontecimentos registados no dia 27 de novembro:

1199 – D. Sancho I, conhecido como “Sancho, O Povoador” funda a cidade da Guarda

1492 - Cristóvão Colombo chega a Cuba

1701 - Nasce o astrónomo sueco Anders Celsius, criador da escala de temperatura em graus centígrados (Celsius)

1895 - É lavrado, num notário de Paris, o testamento de Alfredo Nobel, que instituiu os prémios com o seu nome. A primeira edição decorrerá em 1901

- Morre Alexandre Dumas, filho, escritor francês. Tinha 71 anos

1953 – Morre, com 65 anos, o dramaturgo norte-americano Eugene O'Neill, autor de "Jornada para a Noite"

1961 - É criado o Comité de Descolonização da ONU, que tem, entre os seus principais "dossiers", a política colonialista do Governo de Salazar, a escalada da guerra em Angola e a iminência de conflito em Moçambique e na Guiné-Bissau

1975 - Controlada a sublevação militar do dia 25, o general Ramalho Eanes é nomeado Chefe de Estado-Maior do Exército. Os generais Carlos Fabião e Otelo Saraiva de Carvalho são destituídos, respetivamente, de Chefe de Estado-Maior do Exército e do Comando Operacional do Continente

- O VI Governo provisório devolve a Rádio Renascença à Igreja Católica

1986 - É extinto o uso de papel selado, introduzido em Portugal em 24 de dezembro de 1660 e entretanto abolido em abril de 1668 e janeiro de 1804

- O Governo extingue, pela segunda vez, a Agência Noticiosa Portuguesa (ANOP), prevendo a criação da LUSA, que entrará em funcionamento em janeiro de 1987

1991 - A escritora portuguesa Natália Correia recebe a Ordem da Liberdade

1992 - Publica-se, pela última vez, o semanário "O Jornal", fundado em 1975 por um grupo de 14 jornalistas. Com uma tiragem superior a 80 mil exemplares, no início dos anos 80, chegou a ser o mais lido no país. No seu lugar viria a surgir a revista Visão

1994 – Morre, com 82 anos, o compositor português Fernando Lopes-Graça, um dos mais importantes nomes da música portuguesa do século XX

2000 - A Jugoslávia é reincorporada na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa

2001 - Morre a pioneira da antropologia em Portugal, Margot Dias, com 93 anos

2004 - XVII Congresso do PCP. O Comité Central é eleito pela primeira vez por voto secreto.-

- Domingos Oliveira e Paulo Pereira, de Moreira de Cónegos, são os primeiros contemplados portugueses do primeiro prémio do Euromilhões. Recebem 44 milhões de Euros

2008 - O Governo aprova o diploma que fixa o Salário Mínimo Nacional para 2009 em 450 euros mensais, dando cumprimento ao acordo estabelecido na concertação social há dois anos

- O Tribunal de Westminster ordena a extradição de João Vale e Azevedo para Portugal

2011 - A Unesco anuncia que o Fado é Património Imaterial da Humanidade

- A matemática portuguesa Irene Fonseca é eleita presidente da Sociedade de Matemática Aplicada e Industrial, sedeada em Filadélfia, sendo a primeira vez que um português preside à instituição fundada em 1952

2013 - O Senado italiano decide retirar o lugar de senador ao ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi depois de ter sido condenado a quatro anos de prisão por fraude fiscal

2014 - O cante alentejano, canto coletivo, sem instrumentos e que junta música e poesia, é classificado como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

- Morre, aos 88 anos, Sousa Veloso, engenheiro agrónomo apresentador do programa TV Rural, que durante três décadas deu notícias na RTP sobre a agricultura em Portugal.

- Morre, com 94 anos, a escritora Phyllis Dorothy James, conhecida como P.D. James, uma das mais reconhecidas autoras de ficção policial do século XX.

2015 - O parlamento aprova o fim dos exames do 4.º ano de escolaridade, com os votos favoráveis do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda, do PEV e do PAN.

2016 - A Argentina conquista, pela primeira vez na história, a Taça Davis em ténis, ao derrotar, em Zagreb, a Croácia, por 3-2, graças ao triunfo de Federico Delbonis sobre Ivo Karlovic no último encontro da final.

- O alemão Nico Rosberg (Mercedes) conquista pela primeira vez o título do Mundial de Fórmula 1, ao concluir o Grande Prémio de Abu Dhabi na segunda posição, atrás do britânico e companheiro de equipa Lewis Hamilton