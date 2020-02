“Os bravos do Corpo Antiterrorista efetuaram diversas operações com paraquedas nos montes de Al Januka, na província de Saladino”, onde estão presentes “formações terroristas” que se aproveitam da difícil geografia da zona para se esconderem em túneis de grutas, segundo a nota.

Os confrontos, que se prolongaram desde a noite de segunda-feira até à manhã de hoje, fizeram 39 mortos entre os membros do EI, incluindo vários comandantes e líderes, com destaque para um mufti e um responsável militar, segundo o comunicado oficial.

Durante a operação foram apreendidas armas e detetado um local equivalente a um “ministério das Finanças” onde foram encontrados documentos, computadores e outro equipamento para as transações “entre o grupo do EI e as entidades que quem contactavam”, precisou ainda a Célula de informação de segurança.

Os dois locais foram destruídos com apoio aéreo da coligação internacional de combate ao EI liderada pelos Estados Unidos.

Quatro elementos das forças especiais ficaram feridos, segundo o texto.

O EI continua presente em regiões do norte e nordeste do Iraque, e na fronteira ocidental da Síria, apesar de as autoridades terem declarado a vitória sobre o grupo em 2017, quando recuperaram os territórios que o grupo ‘jihadista’ controlava desde 2014.