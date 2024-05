De acordo com o comunicado enviado às redações, é preciso recuar vários anos para ver o recinto tão preenchido como sucedeu nestes 12 e 13 de maio. “Foi uma grande peregrinação, um momento festivo intenso”, refere o reitor do Santuário de Fátima, no balanço de dois dias de celebrações.

"Nem o frio nem a ameaça de chuva demoveram os 450 mil fiéis que participaram nas celebrações da Peregrinação Internacional Aniversária de Maio, na Cova da Iria. Na noite de ontem, 12, a procissão das velas contou com 250 mil pessoas. Esta manhã, o terço, a missa e a procissão do adeus foram presenciados por 200 mil fiéis", lê-se

“A peregrinação de 12 e 13 de maio a Fátima é a maior e mais significativa de todo o ano e esta peregrinação voltou a mostrá-lo. A multidão de peregrinos presentes superou as nossas expetativas”, refere o reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, no balanço dos dois dias de celebrações.