O evento de moda tem hora prevista de arranque pelas 14:00 com os desfiles dos criadores Maria Meira/Unflower, Rita Sá (15:00), 0.9 Virus/João Sousa (17:00), Carolina Sobral/Ariev (18:00), entre outros, no âmbito do ‘Bloom’, espaço dedicado a jovens criadores emergentes.

A noite de desfiles começa com a apresentação da nova coleção de Susana Bettencourt (20:00) e prolonga-se com a coleção dos ‘designers’ e ex-‘bloomers’ David Catalán (21:00) e Inês Torcato (22:00).

A noite encerra com a apresentação da coleção outono/inverno 2020/21 da ‘designer’ Maria Gambina e que acontece a partir das 23:00.

Por recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) relacionadas com a doença Covid-19, o Portugal Fashion decidiu esta semana que o acesso aos desfiles, que se estendem até sábado entre a Alfândega (Porto) e Casa da Arquitetura (Matosinhos), é restrito à “equipa de bastidores, ‘staff’ técnico do evento e aos profissionais da comunicação social portuguesa e influenciadores digitais credenciados para o efeito”.

Por causa da epidemia de Covid-19, o Portugal Fashion, que celebra este ano o seu 25.º aniversário, decidiu cancelar o desfile de Luís Borges, “por se tratar de um formato que envolveria uma festa”, com “várias pessoas num espaço mais restrito”, e o desfile do ‘designer’ italiano Gilberto Calzolari, agendado para sábado, porque o criador e equipa são oriundos de Itália, país com transmissão comunitária ativa do surto de Covid-19.

O acesso aos desfiles, seja dos profissionais de moda, seja de jornalistas e influenciadores, vai depender de uma “avaliação prévia caso a caso, para se evitar a presença de pessoas que pertençam aos grupos de maior risco de infeção ou de complicações pelo novo coronavírus”.

O Portugal Fashion prologa-se até sábado, com desfiles de Diogo Miranda, Luís Onofre, Hugo Costa, Sophia Kah, Estelita Mendonça, Alexandra Moura, Katty Xiomara, Miguel Vieira, entre outros.

Na última edição do Portugal Fashion, que decorreu em outubro passado, o evento de moda contabilizou 44 mil visitantes nos quatro dias do evento, um número que tinha superado o da anterior edição, que registou cerca de 37 mil pessoas, em quatro dias.

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários, financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 – Programa Operacional da Competitividade e 3 Internacionalização, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios.

A região Norte do país regista o maior número de casos confirmados (36) até ao momento, seguida da Grande Lisboa (17) e das regiões Centro e do Algarve (três cada).