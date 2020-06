João Cadete de Matos falava na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas sobre a implementação da quinta geração móvel (5G), no âmbito de um requerimento do Bloco de Esquerda (BE), depois de uma audição regimental sobre o setor.

"Aquilo que está já previsto é que aconteça a partir do mês de agosto", afirmou o presidente da Anacom.

Ou seja, "começa novamente a migração para libertar a faixa 700 MHz [mega-hertz]", a qual tinha sido suspensa no sequência da pandemia de covid-19 que colocou Portugal em estado de emergência em 19 de março último.

"De acordo com o calendário que a empresa Altice, que é responsável por essas antenas da TDT [televisão digital terrestre] nos apresentou, essa migração está prevista que decorra até ao mês de novembro", acrescentou João Cadete de Matos.

"O que significa que só depois disso é que teremos esta faixa de 700 MHz disponível", sublinhou.

"Aquilo que a Anacom vai fazer é até lá desenvolver toda a fase do leilão para que depois seja possível atribuir essas frequências" para o 5G, rematou.

O processo de 5G em Portugal, tal como a migração da faixa da TDT, foi interrompido devido ao surto do novo coronavírus.