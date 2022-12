“Tomei a decisão de lançar uma operação militar especial. Vamos esforçar-nos para alcançar a desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia.”

Vladimir Putin, Presidente russo, numa declaração na televisão

24-02-2022

“O Presidente Putin escolheu [lançar] uma guerra premeditada que vai resultar em sofrimento e perdas humanas catastróficas.”

Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos

24-02-2022

“Só tenho uma coisa a dizer do fundo do meu coração: Presidente Putin, impeça as tropas de atacar a Ucrânia. Dê uma oportunidade à paz. Muitas pessoas já morreram.”

António Guterres, secretário-geral da ONU

24-02-2022

“Condeno veementemente a ação militar da Rússia à Ucrânia.”

António Costa, primeiro-ministro

24-02-2022

“[A Rússia] escolheu o caminho da agressão contra um país soberano e independente. É uma grave violação do direito internacional e uma séria ameaça à segurança euro-atlântica.”

Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO

24-02-2022

“O alvo dos russos não é apenas (…) a Ucrânia, o alvo é a estabilidade na Europa e toda a ordem internacional de paz e responsabilizaremos o Presidente Putin por isso.”

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia

24-02-2022

“[A invasão] é uma catástrofe para o nosso continente.”

Boris Johnson, primeiro-ministro britânico

24-02-2022

“É a guerra de Putin.”

Olaf Scholz, chanceler alemão

24-02-2022

“É preciso internar o louco.”

Milos Zeman, Presidente da República Checa, referindo-se a Putin

24-02-2022

“Não há purgatório para criminosos de guerra. Eles vão direto para o inferno, embaixador.”

Sergiy Kyslytsya, representante permanente da Ucrânia junto das Nações Unidas, dirigindo-se ao embaixador da Rússia na reunião do Conselho de Segurança da ONU

24-02-2022

“Estamos aqui. Estamos em Kiev. Estamos a defender a Ucrânia.”

Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, no vídeo de 32 segundos, gravado por si na rua Bankova, em frente ao Gabinete do Presidente da Ucrânia

25-02-2022

“[O Presidente ucraniano e os seus ministros são] uma panelinha de viciados em drogas e neonazis, que se estabeleceram em Kiev e fizeram refém todo o povo ucraniano.”

Vladimir Putin, numa intervenção transmitida pela televisão russa

25-02-2022

“A Rússia (…) não pode sequer sonhar em ter qualquer ação agressiva relativamente a qualquer país da NATO, ou qualquer país amigo da NATO, como é o caso da Suécia e da Finlândia.”

António Costa, primeiro-ministro

25-02-2022

“A guerra voltou à Europa.”

Emmanuel Mácron, Presidente francês

26-02-2022

“Durante a Guerra Fria o PCP era um abjeto vassalo da União Soviética. E hoje é um vassalo do senhor Putin.”

Sérgio Sousa Pinto, deputado do PS

CNN Portugal, 26-02-2022

“Dizer que o PCP é um vassalo da União Soviética é um insulto.”

António Filipe, deputado do PCP

CNN Portugal, 26-02-2022

“[A invasão russa da Ucrânia é um] ataque à humanidade.”

Donald Trump, antigo Presidente dos EUA

26-02-2022

“Ordeno ao ministro da Defesa e ao chefe de Estado-Maior que ponham a força dissuasora do exército russo [que pode incluir a componente nuclear] em alerta especial de combate.”

Vladimir Putin

27-02-2022

“Nasci lá, estive no exército União Soviética e para eles a vida de uma pessoa não é nada, as pessoas não existem e, portanto, como não há pessoas, não há problema. Por isso, tudo o que eles fazem é para matar.”

Igor Pidgirnyi, médico ucraniano do Hospital São José

Lusa, 28-02-2022

“Sem vocês a Ucrânia fica sozinha. Provem que estão connosco, provem que não nos vão deixar sozinhos. E então a vida ganhará sobre a morte, e a luz vencerá as trevas.”

Volodymyr Zelensky, num debate no Parlamento Europeu

01-03-2022

“Não nos tornemos num país de pessoas assustadas e silenciosas, de cobardes que fingem não notar a guerra contra a Ucrânia desencadeada pelo nosso, obviamente, czar louco.”

Alexei Navalny, opositor russo

Twitter, 02-03-2022

“[Joe Biden] tem experiência e sabe que não há alternativa às sanções, senão a guerra mundial. A terceira guerra mundial seria uma guerra nuclear devastadora.”

Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros russo

Al Jazeera, 02-03-2022

“Se desaparecermos, que Deus nos proteja, então será a Letónia, a Lituânia, a Estónia, etc... Até ao Muro de Berlim, acreditem em mim.”

Volodymyr Zelensky

03-03-2022

“Quando hoje o presidente Zelensky é transformado em herói nacional, estamos a falar do mesmo presidente que aceitou a incorporação de forças nazis nas Forças Armadas ucranianas.”

João Oliveira, ex-líder parlamentar do PCP

Público, 04-03-2022

“Mais de 1,5 milhões de refugiados da Ucrânia saíram para os países vizinhos em dez dias. Esta é a crise de refugiados de crescimento mais rápido na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.”

Filippo Grandi, Alto-Comissário da ONU para os Refugiados

Twitter, 06-03-2022

"O PCP não apoia a guerra. Isso é uma vergonhosa calúnia. O PCP tem um património inigualável na luta pela paz. O PCP não tem nada a ver com o Governo russo e o seu Presidente.”

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP

06-03-2022

“Em nome de Deus... parem este massacre.”

Papa Francisco

13-03-2022

“Vendo com alguma distância, na verdade, sim, fomos complacentes [com Vladimir Putin].”

Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia

Público, 14-03-2022

“A Europa só estará segura quando acabarmos com a nossa dependência excessiva do gás russo.”

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia

15-03-2022

“[Vladimir Putin é] um criminoso de guerra.”

Joe Biden

16-03-2022

“Os russos serão sempre capazes de distinguir os verdadeiros patriotas da escória e traidores, e simplesmente os cuspirão, como um mosquito que acidentalmente voou para as suas bocas.”

Vladimir Putin

17-03-2022

“Os ucranianos surpreenderam o mundo ao travar [o Presidente russo, Vladimir] Putin [e] o mundo subestimou a força das forças armadas ucranianas.”

Petro Poroshenko, ex-Presidente da Ucrânia

Lusa/RTP, 18-03-2022

“As palavras da Bíblia Sagrada vêm-me à cabeça: não há maior amor do que dar a vida pelos amigos.”

Vladimir Putin, ao justificar a invasão para proteger a população russófona no leste da Ucrânia

Agência russa TASS, 18-03-2022

“Esta medalha é, acima de tudo, para minha nação, para o meu povo e para o seu exército. Estou muito feliz por tê-la conseguido para os representar.”

Yaroslava Mahuchikh, atleta ucraniana, após conquistar a medalha de ouro no salto em altura nos Mundiais de atletismo em pista coberta

19-03-2022

“A Bulgária está connosco, a Grécia acredito que também. A Alemanha está um pouco atrasada. Portugal, bem, quase.”

Volodymyr Zelensky

24-03-2022

“Devemos fazer tudo o possível para que a paz retorne à Ucrânia.”

Xi Jinping, Presidente chinês

25-03-2022

“Quando vemos uma mulher de 30 anos em frente a um tanque [russo] com uma espingarda (…), se falamos da praça Tiananmen, isto é a praça Tiananmen em maior escala.”

Joe Biden, numa alusão ao “homem do tanque” no decurso da repressão aos protestos contra o regime chinês

25-03-2022

“[A terceira Guerra Mundial promovida pela Rússia] já começou há muito.”

Mykola Trofymenko, reitor da Universidade Estatal de Mariupol

Lusa, 26-03-2022

“Os primeiros três dias foram aterrorizantes, estávamos cheios de medo, mas depois pensámos que era normal ouvir as bombas e voltámos a fazer coisas. Todos os dias estou à espera de uma coisa má.”

Rizo, habitante em Kiev, junto do centro comercial Retroville, atingido por um míssil no início da semana

Lusa, 26-03-2022

“[Putin] é um carniceiro.”

Joe Biden, Presidente dos EUA

26-03-2022

"É chocante a brutalidade das imagens que nos chegam de Busha. (…) Uma barbaridade inaceitável que tem de ser veementemente punida pela justiça internacional.”

António Costa

Twitter, 03-04-2022

“Nem um único residente de Bucha sofreu qualquer violência às mãos dos russos. Foi encenado. (...) é uma falsa narrativa apresentada por Kiev.”

Vassily Nebenzia, embaixador russo na ONU

04-04-2022

“[Os militares russos] despejaram aqui [nas traseiras da igreja] pessoas como se fossem restos de comida.”

Andrew Halavin, pároco da Igreja ortodoxa de Santo André, em Bucha, Ucrânia

Público, 04-04-2022

“O objetivo [da Rússia] é a paz das gerações ucranianas futuras e a oportunidade de, finalmente, criar uma Eurásia aberta – de Lisboa a Vladivostok.”

Dmitri Medvedev, antigo primeiro-ministro e ex-presidente da Rússia

Telegram, 05-03-2022

“O vosso povo vai daqui a nada celebrar o aniversário da revolução dos cravos e sabe perfeitamente o que estamos a sentir. Ajudem-nos com tudo o que puderem.”

Volodymyr Zelensky, num discurso por videoconferência perante o parlamento português

21-04-2022

“É um insulto esta declaração [de Volodymyr Zelensky] que faz referência ao 25 de Abril. O 25 de Abril em Portugal foi para libertar e contribuiu para a libertação dos antifascistas. Na Ucrânia estão a ser presos.”

Paula Santos, líder parlamentar do PCP

21-04-2022

“A passividade de António Guterres perante a iminência da guerra na Ucrânia foi inacreditável.”

Franz Baumann, ex-secretário-geral Adjunto da ONU

Lusa, 22-04-2022

“Deixe-me ser bem claro: o Conselho de Segurança [da ONU] falhou em fazer tudo o que estava ao seu alcance para prevenir e acabar com esta guerra.”

António Guterres, perante o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenksy

28-04-2022

“Ele [Zelensky] aparece na televisão de manhã, de tarde, de noite, aparece no parlamento inglês, no parlamento alemão, no parlamento francês como se estivesse fazendo uma campanha. (…) Esse cara é tão responsável [pela guerra da Ucrânia] como Putin.”

Lula da Silva, ex-presidente do Brasil

Time, 04-05-2022

“Vim celebrar o Dia da Europa em Odessa, a cidade onde Pushkin [poeta russo] disse que se pode sentir a Europa.”

Charles Michel

Twitter, 09-05-2022

”O futuro da Europa é também o vosso futuro, o futuro da nossa democracia é também o futuro da vossa democracia.”

Von der Leyen

09-05-2022

“Ninguém precisa da Ucrânia. A Ucrânia é material descartável na guerra híbrida total contra a Federação Russa.”

Serguei Lavrov, ministro dos Negócios Estransgeiros da Rússia

17-05-2022

“O pior que a União Europeia poderia fazer à Ucrânia era dividir-se agora.”

António Costa

21-05-2022

“Prolongar e insistir na guerra muito mais tempo levará a que passe a ser não uma questão de liberdade da Ucrânia mas, sim, uma nova guerra contra a própria Rússia.”

Henry Kissinger, antigo secretário de Estado do Estados Unidos

24-05-202

“Parece que o calendário do senhor Kissinger não está em 2022, mas em 1938.”

Volodymyr Zelensky

25-05-2022

“Acordo. O Conselho Europeu acaba de decidir dar o estatuto de candidato da UE à Ucrânia e à Moldova.”

Charles Michel

Twitter, 23-06-2022

“Há quem não fuja, e numa ilha da Ucrânia um marinheiro respondeu a um apelo de um barco russo dizendo: ‘Barco russo, go fuck yourself’, que é como quem diz ‘russian boat …’, que é como quem diz ‘Vladimir Putin, go fuck yourself’. Este grito hoje tem que se ouvir em Moscovo e em Kiev.”

Pedro Abrunhosa, músico, num concerto em Águeda

02-07-2022

“Obrigada caro António Guterres pelos seus incansáveis esforços em garantir os acordos com as Nações Unidas e com a Turquia relativos à exportação de cereais na Ucrânia.”

Ursula von der Leyen

Twitter, 22-07-2022

“[Joe Biden e os Estados Unidos] estão a alimentar a guerra na Ucrânia. (…) [Joe Biden] é criminoso de guerra.”

Roger Waters, músico, ex-Pink Floyd

10-08-2022, CNN Internacional

“Não, não, não o faça. Irá mudar a face da guerra como nunca antes desde a Segunda Guerra Mundial.”

Joe Biden, pedindo ao Presidente russo para não recorrer a armas nucleares ou químicas na Ucrânia, numa entrevista ao programa "60 Minutos" da CBS

17-09-2022

“[A Rússia vai utilizar] todos os meios ao seu dispor para proteger a Rússia. Isto não é um 'bluff'.”

Vladimir Putin, numa alusão às armas nucleares

21-09-2022

“Pedimos aos nossos colegas (portugueses) de se inibirem de dar passos que possam desacreditar Portugal como um parceiro fiável.”

Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, sobre a decisão do Governo português de enviar seis helicópteros de combate a incêndios para a Ucrânia

Twitter, 20-10-2022

“A amizade entre China e Rússia tem amplas perspetivas e ainda há grandes conquistas a serem alcançadas.”

Xi Jinping, Presidente chinês, numa mensagem enviada à Associação de Amizade Pequim – Moscovo

31-10-2022

“A Rússia põe a tecnologia ao serviço do terror e o que vemos hoje é resultado do uso dessa tecnologia.”

Olena Zelenska, mulher do Presidente ucraniano, ao encerrar a cerimónia de abertura do evento tecnológico Web Summit, em Lisboa

01-11-2022

“[Reconquista de Kherson] é o início do fim da guerra.”

Volodymyr Zelensky, citado pela agência norte-americana AP

14-11-2022

“O PCP não tem nada a ver com o governo russo: não há nada que nos relacione com o Governo russo, nem de longe, nem de perto.”

Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP

Lusa, 16-11-2022

“Uma coisa é clara: isto não será bom para o consumidor. Por isso, abasteçam-se de água, fogo, cobertores e aquecedores. O inverno só agora começou.”

Dmitri Medvedev, após a entrada em vigor do limite imposto de 60 dólares por barril para o petróleo bruto russo

Telegram, 05-12-2022

“Consideramos as armas de destruição maciça, as armas nucleares, um meio de defesa. [Utilizá-las] insere-se num contexto a que chamamos ‘ataque de retaliação’: se nos atacam, nós atacamos em resposta. A Rússia, em nenhuma circunstância, será a primeira a utilizá-las.”

Vladimir Putin

07-12-2022