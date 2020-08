Segundo o Jornal de Notícias, são vários os comerciantes e clientes que se têm queixado de problemas no Placard, o jogo de apostas desportivas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. As falhas surgiram com a renovação da aplicação para smartphones, há cerca de um mês.

Até agora, os problemas relatados envolvem bloqueios no sistema, o que impede ou atrasa a submissão de boletins. A Santa Casa disse ao JN que, de facto, os problemas existem — mas já estão a ser resolvidos.

Fonte da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa confirmou que ocorreram "alguns constrangimentos técnicos, a maior parte dos quais já solucionados". No entanto, ressalvou que as plataformas estão a ser "objeto de melhorias contínuas". Além disso, a instituição referiu ao jornal que a app e o site "são ferramentas de suporte ao jogo", que "facilitam o processo de aposta". Contudo, "o Placard é um jogo de apostas desportivas à cota de base territorial, não oferecendo apostas online".