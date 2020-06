Minutos após António Costa se ter despedido dos jornalistas na sequência da reunião com os presidentes de câmara dos municípios mais afetados pela pandemia de Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo - Lisboa, Sintra, Amadora, Odivelas e Loures -, o microfone passou para Graça Freitas que, ao lado do secretário de Estado da Saúde, assumiu o 'prolongamento' das questões dos órgãos de comunicação social, na conferência da Direção-Geral da Saúde que aconteceu esta segunda-feira.

Confrontada com os novos casos (259), 63% dos quais na região de LVT, que começam a traçar um cenário de preocupação sobre a tranquilidade conquistada - e reconhecida - de há umas semanas, a diretora-geral da Saúde falou como se nunca se tivesse sentado naquela cadeira, explicando uma por uma as medidas de proteção necessárias não só nas freguesias dos concelhos mais afetados da região de Lisboa, mas em todo o país, como se não o tivesse feito numa base diária - só na última semana é que a rotina da conferência foi alterada - nos últimos três meses, como se agora, no período de desconfinamento falasse a outro país.

Assim, Graça Freitas lembrou que os "ajuntamentos não se devem verificar", explicando que por ajuntamentos se entende "uma quantidade de pessoas juntas sem nenhuma regra de distanciamento". Disse que a higiene das mãos é extremamente importante, umas vez "que as nossas mãos são um veículo de infeção para nós próprios e para os outros", pedindo "a utilização de uma barreira, de uma máscara, sempre que for necessário e possível".

Além disso, a diretora-geral salientou a importância de se cumprirem as medidas de etiqueta respiratória, "não devemos espirrar, falar veementemente ou tossir em direção a outros". "O gesto de desencontrar o nosso nariz e as nossas bocas de outras pessoas é muito importante", sublinhou.

Apesar de "não haver uma forte evidência que esse tipo de transmissão seja muito importante, sabemos que as partículas podem sair das superfícies e dos objetos para as nossas mãos e depois para o nariz e para a boca", acrescentou. "Portanto, muito cuidado com a desinfeção de superfícies e não partilhar objetos", afirmou.

Graça Freitas salientou que "nós todos somos a palha, porque não estamos protegidos nem pela vacina, nem pela imunidade natural e qualquer fogo, qualquer fósforo que chegue a palha pode dar origem a um foco de incêndio". Foi esta a analogia utilizada para pedir rapidez às pessoas no momento em que sentirem sintomas ou souberem que estiveram em contacto com alguma pessoa infetada pelo novo coronavírus. A regra é a mesma do início, ligar para a linha SNS24, aguardar as recomendações dos profissionais de saúde".

"Os médicos e também os laboratórios que fazem os testes têm um papel muito importante no papel da identificação precoce nas pessoas que é notificar. Nós só sabemos e podemos atacar aquilo que conhecemos. Portanto, os médicos e os laboratórios devem notificar rapidamente dos casos que conhecem. E para quê? Para que as autoridades de saúde perante um caso conhecido possam procurar os seus contactos. E quer um caso de quem já tenha doença e dê positivo, tenha ou não tenha sintomas, seja ligeiro ou menos ligeiro, quer os seus contactos próximos, devem ficar em confinamento durante 14 dias. Não sair, não sair, não sair porque ao saírem estão a pôr em risco os outros. Em vez de serem só aquelas pessoas serão os seus vizinhos, os seus amigos, os seus colegas, os seus companheiros de transporte, todas as outras pessoas", explicou.