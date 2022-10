Celso José da Costa é o vencedor do Prémio LeYa 2022, com a obra "A Arte de Driblar Destinos". O anúncio ocorreu a partir da sede do grupo LeYa, em Alfragide, no concelho da Amadora.

Nascido em 1949, Celso José da Costa, de 73 anos, é natural do Estado do Paraná, no Brasil, tendo construído carreira na matemática, particularmente por ter descoberto a Superfície Costa. Atualmente professor titular da Universidade Federal Fluminense, tem um doutoramento tirado no Instituto Nacional e Matemática Pura e Aplicada no Rio de Janeiro. Esta foi a sua obra literária de estreia.

De acordo com o júri — que atribuiu o prémio por unanimidade —, destaca-se neste romance "uma saga familiar que reflete muito bem, com ritmo e vivacidade, o mundo social do interior do Brasil" e o "forte pendor autobiográfico" da obra.

"O tema é o processo de educação de um jovem em contextos nem sempre fáceis, e joga entre o pícaro e o trágico, num equilíbrio que se mantém desde o início, quando se mantém desde o início quando o narrador evoca o fascínio que sobre ele exerce, aos cinco anos, a trupe que vai montar o espetáculo, até à evocação de personagens que ganham uma força mítica, como o coveiro ou o Faquir sertanejo", disse Manuel Alegre, presidente do júri, revelando a justificação para a atribuição do prémio.

"Como qualidades a destacar, temos a forma como se organiza a estrutura romanesca e a limpidez da narrativa que nos permitem seguir um mundo de estoreas que nos obrigam a seguir a leitura com se ouvíssemos a voz e as vozes que por ela perpassam", concluiu.

Para esta edição do Prémio LeYa foram submetidos para avaliação 218 originais, oriundos de Portugal, Alemanha, Brasil, Espanha, Holanda, Inglaterra, Japão, Moçambique e Polónia.

A edição de 2022 teve como júri a escritora e poeta angolana Ana Paula Tavares, a jornalista, escritora e crítica literária portuguesa Isabel Lucas, e o editor, jornalista e tradutor brasileiro Paulo Werneck, o professor de Letras, fundador e antigo reitor da Universidade Politécnica de Maputo Lourenço do Rosário, o professor de Literatura Portuguesa na Universidade de Coimbra José Carlos Seabra Pereira e o poeta e escritor Nuno Júdice, além de Manuel Alegre, já mencionado.

Com o valor de 50 mil euros, o Prémio LeYa é o maior prémio literário para romances inéditos em língua portuguesa, podendo concorrer autores sob pseudónimo.

Ao longo de todo o processo de leitura e avaliação, a autoria dos romances é desconhecida. O nome do autor do romance vencedor, selado em sobrescrito, apenas é conhecido depois de tomada a decisão do júri, explica o grupo editorial, que patrocina o prémio.

O Prémio LeYa foi atribuído pela primeira vez em 2008, ao romance "O Rastro do Jaguar", do escritor brasileiro Murilo Carvalho, e já distinguiu dez autores.

Em 2010, 2016 e em 2019 o júri não atribuiu o galardão, justificando “falta de qualidade” das obras candidatas, e em 2020 foi suspenso por causa da pandemia.

No ano passado, o vencedor foi José Carlos de Barros, com a obra “As Pessoas Invisíveis”. Gabriela Ruivo Trindade foi a única mulher até agora distinguida, com o romance “Uma Outra Voz”, em 2013.