Um voo da British Airways quebrou o recorde do voo mais rápido entre Nova Iorque e Londres.

Segundo a CNN, a aeronave — um Boeing 747 — voou durante a noite de sábado e chegou ao seu destino em quatro horas e 56 minutos, enquanto a tempestade Ciara acelerava em direção ao Reino Unido.

Segundo o Flightradar24, uma plataforma online que permite acompanhar os voos, o avião pousou no aeroporto de Heathrow às 4h43, quase duas horas antes do previsto, tendo atingido uma velocidade máxima de 1.325 km/h.

O serviço acrescentou que o voo da British Airways foi um minuto mais rápido que um voo da Virgin Airbus A350, que pousou em Heathrow momentos depois. Aterrou também um avião da Virgin, meia hora depois, com uma diferença de três minutos no total da viagem. Apesar das diferenças, todos os três voos bateram o recorde anterior de cinco horas e 13 minutos, realizado pela Norwegian em janeiro de 2018.

Um porta-voz da companhia aérea britânica reagiu ao sucedido, reforçando as questões de segurança. "Damos sempre prioridade à segurança e não aos recordes de velocidade, mas os nossos pilotos altamente treinados aproveitaram ao máximo as condições para levar os clientes de volta a Londres bem antes do tempo previsto".

Tempestade Ciara atinge oeste da Europa, Reino Unido é o país mais afetado

Em França, onde o norte está particularmente exposto, 35 zonas foram colocadas em alerta laranja e a população foi aconselhada a evitar regiões arborizadas, o litoral e os passeios no mar.

No Reino Unido, o país mais afetado pela tempestade, que provocou fortes chuvas e rajadas de mais de 130 quilómetros por hora, os transportes aéreos, ferroviários e marítimos registaram perturbações.

O serviço de meteorologia britânico (Met Office) colocou a Inglaterra e o país de Gales em alerta laranja no que se refere ao vento até às 21:00 (mesmo hora em Lisboa).