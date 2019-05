Para se alimentar, Savin recorreu à pesca e para beber água utilizou uma máquina manual para tornar a água do mar potável. No entanto, o aventureiro decidiu conceder-se alguns luxos, tendo levado também uma garrafa de vinho branco Sauternes e foie gras para celebrar o ano novo, assim como uma garrafa de vinho tinto Saint-Émilion para festejar o seu aniversário, em janeiro.

O aventureiro partiu no dia 26 de dezembro da ilha espanhola de El Hierro nas Canárias para cruzar o Oceano Atlântico, tendo como única força de propulsão as correntes oceânicas. De acordo com a revista Popular Mechanics, a sua viagem foi relativamente amena, tendo Savin confessado que apenas oito das noites foram complicadas, incluindo uma ocasião em que o mar revolto o obrigou a tentar navegar a embarcação.

Savin raramente viu outros humanos durante a viagem, sendo a grande exceção a ocasião em que foi abordado por um navio da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA. De resto, o navegador manteve uma página de Facebook e um website, criados especialmente para esta ocasião, atualizados, recorrendo a energia solar para recarregar os seus aparelhos.

A viagem teve como inspiração Alain Bombard, navegador francês que cruzou o Atlântico sozinho em 1952 num bote de borracha, sobrevivendo à base de plâncton, água do mar e peixe cru. Savin, admirador confesso do seu conterrâneo, decidiu seguir-lhes as pisadas depois de ler o seu livro sobre a viagem, "Naufragé Volontaire" ("Náufrago Voluntário).

Savin planeia agora voltar para França, mas de avião, querendo submeter-se a análises para estudar os efeitos do isolamento em espaços confinados.

