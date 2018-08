"A "chieira" é do mundo completamente. Nós chegamos a toda a parte do mundo com as nossas cores, o nosso ouro, a nossa vaidade em ser vianenses", afirmou hoje à Lusa Maria João Matos, uma das 630 mordomas que hoje participam no desfile da mordomia, número emblemático das festas da capital do Alto Minho.

Este ano, pela primeira vez, a Comissão de Festas da Senhora d'Agonia criou uma plataforma ‘on-line' para facilitar o processo de inscrição a todas as interessadas em participar num dos números mais emblemáticos da romaria.

Natural de Afife, freguesia do litoral do concelho, Maria João Matos, de 33 anos começou a participar no desfile aos 14 anos, a idade a partir da qual é permitida a participação no desfile.

A enfermeira, no IPO do Porto, "já contagiou" as colegas de trabalho com "o orgulho e a vaidade" de ser mordoma.

"Sentir ’chieira’ é sentir a tradição. A mistura das cores, o ouro e poder transportar esse orgulho em ser vianense para bem longe", explicou "ansiosa" pelo início do desfile, indiferente ao calor intenso que se fazia sentir e à espera de quase uma hora para a partida.