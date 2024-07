"Esta continuará a ser a Casa de cada pessoa na Europa. Juntos, devemos defender a política da esperança, o sonho que é a Europa. Pela promessa dos nossos antepassados ​​e pais que ainda não foi cumprida", começou por garantir depois dos agradecimentos feitos na sua língua mãe, o maltês.

"Dois anos e meio depois, ainda quero que as pessoas recuperem o sentimento de crença e entusiasmo pelo nosso projeto [europeu]. A crença em tornar o nosso espaço partilhado mais seguro, mais justo e mais igualitário. A crença de que juntos somos mais fortes e melhores. A crença de que a nossa Europa é para todos" - continuou.

Numa lembrança do passado reforçou que a "a nossa Europa deve ser uma Europa que lembre. Que aprenda com as lutas passadas e reconheça a luta de tantos que defenderam os ideais que às vezes tomamos como garantidos"."A nossa Europa deve ser uma Europa da qual Adenauer, Mitterand, Wałęsa, Fenech Adami, Havel, Veil, Falcone, Borsellino se orgulhariam", acrescentou.

Em Francês destacou também que "a nossa Europa deve ser uma Europa que os honre, que honre a nossa história comum. E não há lugar melhor do que aqui em Estrasburgo, na sede do Parlamento Europeu, neste símbolo vivo da reconciliação, para recordar o passado e construir o futuro".

Reforçando esta ideia salientou que "partilhamos a responsabilidade de deixar à Europa um lugar melhor do que aquele que encontrámos" e deu vários exemplos de como o fazer: a segurança, a defesa, a competitividade do mercado comum, a educação, a cultura, o clima, as migrações e as fronteiras, a Inteligência Artificial ou os direitos das mulheres.

"Podemos construir a Europa com que Simone Veil e Nicole Fontaine sonharam. A Europa Marie-Skłodowska-Curie não conseguiu aproveitar totalmente. A Europa que Giulia, Pelin, Ana Vanessa, Daphne e tantas outras mulheres nunca poderão ver. Faremos isso por eles, por todos aqueles que não conseguem falar e por todos aqueles que vierem depois", disse.

Passando pelo tema da guerra, lembrou ainda a sua viagem à Ucrânia no início da guerra: "A guerra de agressão russa contra a Ucrânia continua no topo da nossa agenda. Fui a Kiev em vosso nome no início da guerra. Foi uma visita que deu um novo impulso à nossa Casa, uma nova visibilidade e influência. Esta Assembleia ajudou a chamar a atenção política para a necessidade de apoiar a Ucrânia e é essa luz que as pessoas confiam em nós para continuarmos a brilhar tão intensamente quanto possível. Seremos chamados a fazer mais. Devemos estar prontos para ir além do que é confortável e fazer o que for necessário".

Lembrou ainda outros conflitos como a divisão no Chipre que este ano comemora 50 anos e as ameaças no Afeganistão e terminou com a afirmar: " A Europa é esperança. A Europa é crença. A Europa somos todos nós. A Europa continua a ser a resposta. Vive l'Europe".

Recorde-se, que Metsola foi eleita com 562 votos, e venceu com o maior número de votos de sempre na eleição de um presidente do Parlamento Europeu. O resultado deu-lhe a maioria absoluta, para a qual bastavam 312 votos.

*O SAPO24 está acompanhar a eleição no Parlamento Europeu em Estrasburgo a convite do Parlamento Europeu