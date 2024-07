Com 562 votos, Metsola venceu com o maior número de votos de sempre na eleição de um presidente do Parlamento Europeu. O resultado deu-lhe a maioria absoluta, para a qual bastavam 312 votos.

No total votaram 699 eurodeputados, tendo Irene Montero - a única opositora e a ex-ministra da Igualdade de Espanha - recebido 61 votos. Houve 72 votos brancos e nulos, tendo sido apurados 623 votos válidos.

A reeleição ocorreu no arranque da primeira sessão plenária do novo mandato da assembleia europeia, na cidade francesa de Estrasburgo, com Roberta Metsola – que foi proposta pelo Partido Popular Europeu , entre um total de 720 eurodeputados, na primeira volta do escrutínio.

A maltesa Roberta Metsola tornou-se presidente do Parlamento Europeu em janeiro de 2022 e assumiu o cargo de forma interina após a morte do anterior líder da instituição, David Sassoli. Na altura, foi eleita com cerca de 458 votos favoráveis entre os então 705 deputados.

"Este vai ser um parlamento para todos na Europa", disse Roberta Metsola no início do discurso, proferido imediatamente depois da eleição.

“Para renovar o nosso compromisso com a Europa, temos de não ter medo de enfrentar os autocratas. Não ter medo de viver de acordo a nossa promessa. Não ter medo de defender a Europa. Sem medo de continuar a construir uma União que funcione para todos nós”, afirmou.