Um tanque russo MT-LB foi alvo de uma emboscada por soldados ucranianos e acabou por colidir contra uma casa. Durante o incidente, um soldado russo ficou preso entre o veículo e a parede que estava a desmoronar. No meio de tiros e granadas, que são audíveis no vídeo, um combatente ucraniano preferiu ajudar o militar inimigo, que lhe pedia para ser morto.

Em autêntico ambiente de guerra, o soldado ucraniano arriscou a própria vida para salvar o seu homólogo russo. Ao mesmo tempo que pedia cobertura aos seus colegas, para libertar o tropa, também questionava o elemento que estava preso entre o tanque e a parede. A dado momento, este pediu-lhe que acabasse com ele. Contudo, recebeu uma resposta que, quiçá, não estivesse à espera: "Não somos como vocês".

No vídeo disponibilizado nas redes sociais, no entanto, não é visível o que acabou por acontecer, embora várias informações nas redes sociais deem conta da recuperação de mais um tanque russo, por parte do exército ucraniano, e da captura de um soldado ferido em combate.