A professora associada do Departamento de Estudos Germanísticos e Eslavos da Universidade do Minho vai participar, hoje, no colóquio “O Ensino português na Alemanha no ensino básico e secundário – Que futuro?”, organizado pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e pela Embaixada de Portugal na Alemanha, que vai decorrer em Estugarda.

“Quando aprendemos a falar a nossa língua materna, esse processo é natural, dá-se através da exposição à língua, isto é, basta a criança estar integrada numa comunidade, onde é falada uma língua, para adquiri-la naturalmente. Ou seja, nós, os pais, não ensinamos a linguagem aos nossos filhos, tudo acontece de forma natural. Há uma condição: a criança ter contacto com essa língua e ter necessidade de falar e interagir. Isso é muito importante porque os pais acham que têm de ensinar regras”, explicou Cristina Flores.

A investigadora do Centro de Estudos Humanísticos tem-se focado no tema da aquisição do português em crianças que crescem na Alemanha, com contacto com as duas línguas, mas também tem investigado a perda do alemão quando essas crianças regressam a Portugal.

“A criança tem de ter contacto com a língua, se tiver vai adquiri-la. E isso aplica-se tanto a uma língua como a duas, ou seja, a nossa mente está preparada para o bilinguismo, basta a criança ter contacto diário, frequente, com duas línguas (…) Muitas vezes pais, professores, psicólogos, e mesmo médicos, acham que quando adquirimos uma língua o nosso cérebro fica como um contentor, cheio dessa língua e sem capacidade de adquirir outra”, considerou Cristina Flores, desmentindo essa teoria.

Ao contrário do que muitos defendem, “as crianças expostas a duas línguas no seu dia-a-dia podem adquiri-las sem que isso lhes traga desvantagens cognitivas”, defendeu a investigadora, acrescentando que “acontece precisamente o contrário, isso traz muitas vantagens”.