“Queremos implorar misericórdia para a humanidade, duramente provada pela pandemia do coronavírus. E façamo-lo juntos, cristãos de todas as igrejas e comunidades, de todas as tradições, idades, línguas e nações”, pediu .“Queremos responder à pandemia viral com a universalidade da oração, da compaixão e da ternura”, justificou o Papa, numa mensagem na rede social Twitter . A iniciativa teve a adesão de muitos responsáveis cristãos, não católicos, do mundo inteiro, no entendimento de que os gestos que unem pessoas em oração recordam “que somos uma família humana ”.

Imagem e gesto marcante foi a deslocação do Papa à igreja de San Marcello al Corso, situada numa das ruas mais comerciais e movimentadas de Roma, marcada permanentemente pelo ruído e pela poluição. Agora deserta, tal como milhões de ruas pelo mundo inteiro, com o “Altar da Pátria” de Itália ao fundo, Francisco atravessou a rua a 16 de março. E foi junto de um crucifixo rezar de novo, sozinho, num gesto de proximidade com os cidadãos de Roma, já que muitos deles consideram que foi essa imagem que salvou a cidade da peste . A oração do Papa não entende a pandemia como um qualquer castigo divino nem Deus como o mágico que acabará com o vírus. Antes insiste na ideia da compaixão e da ternura, na presença das vítimas ou dos que ajudam na luta contra a pandemia. E na proposta da fé em Deus como um risco, apesar do mal, como escrevia Fernanda Henriques no 7MARGENS

O mesmo sentido de proximidade esteve intensamente presente na Via-Sacra de Sexta-Feira Santa. Sem fazer qualquer discurso, o Papa deu voz a reclusos, guardas prisionais, condenados, vítimas de crimes ou voluntários de prisões. O peso da vida, a dor e o sofrimento, o grito das fragilidades humanas – “os inúmeros vazios deste mundo” de que falava também o patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, na sua homilia da missa de domingo de Páscoa – foram sublinhados pelo silêncio despojado que falava numa Praça de São Pedro de novo deserta, iluminada por pequenas velas Ninguém se salva sozinho e isso deve ter consequências também ao nível das decisões pessoais: “Este não é tempo para a indiferença, porque o mundo inteiro está a sofrer e deve sentir-se unido ao enfrentar a pandemia”, afirmou o Papa na bênção pascal. “Jesus ressuscitado dê esperança a todos os pobres, a quantos vivem nas periferias, aos refugiados e aos sem abrigo. Não sejam deixados sozinhos estes irmãos e irmãs mais frágeis, que povoam as cidades e as periferias de todas as partes do mundo.”Esta atitude tem igualmente um lado social e político: “Em consideração das presentes circunstâncias, sejam abrandadas também as sanções internacionais que impedem os países visados de proporcionar apoio adequado aos seus cidadãos e seja permitido a todos os Estados acudir às maiores necessidades do momento atual, reduzindo – se não mesmo perdoando – a dívida que pesa sobre os orçamentos dos mais pobres.”Não por acaso, já na entrevista que, na Semana Santa, deu ao jornalista inglês Austen Ivereigh, o Papa pedira a “conversão a uma economia menos líquida, mais humana”, insistindo na ideia de “desacelerar um determinado ritmo de consumo e de produção e aprender a compreender e a contemplar a natureza”. E insistia: “É o momento de ver o pobre. (…) Descobrir essa quantidade de gente marginalizada… e como a pobreza é cheia de pudor, não a vemos. Estão ali, passamos ao lado, mas não os vemos .”

5. O tempo de um cessar-fogo global e da atenção aos refugiados

Este não é tempo para divisões, insiste o Papa, de diferentes maneiras, nestes dias. Voltou a repeti-lo no Domingo de Páscoa, quando recordou todos “quantos têm responsabilidades nos conflitos, para que tenham a coragem de aderir ao apelo a um cessar-fogo global e imediato em todos os cantos do mundo”, na sequência do apelo do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que Francisco já secundou.

Na sua saudação pascal, o Papa insistiu: “Este não é tempo para continuar a fabricar e comercializar armas, gastando somas enormes que deveriam ser usadas para cuidar das pessoas e salvar vidas. Ao contrário, seja o tempo em que finalmente se ponha termo à longa guerra que ensanguentou a amada Síria”, bem como aos conflitos e tensões no Iémen, Iraque, Israel e Palestina, Ucrânia, vários países da África ou, mesmo, na região de Cabo Delgado, em Moçambique.

“Este não é tempo para o esquecimento. A crise que estamos a enfrentar não nos faça esquecer muitas outras emergências que acarretam sofrimentos a tantas pessoas. Que o Senhor da vida Se mostre próximo das populações da Ásia e da África que estão a atravessar graves crises humanitárias”, apelou, acalentando “o coração das inúmeras pessoas refugiadas e deslocadas por causa de guerras, seca e carestia”. E recordou ainda “os inúmeros migrantes e refugiados, muitos deles crianças, que vivem em condições insuportáveis, especialmente na Líbia e na fronteira entre a Grécia e a Turquia”, não esquecendo a ilha de Lesbos ou a Venezuela, de modo a que haja soluções que permitam “a ajuda internacional à população”.

6. Quo vadis, Europa?

Vindo da América Latina, o Papa Bergoglio olha com atenção especial para a Europa e para a ameaça da desfragmentação da União Europeia, perguntando-lhe para onde quer ela ir. Já em novembro de 2014, em visita às instituições europeias em Estrasburgo, pedira que a Europa não esqueça as suas raízes e não deixe de ser pátria da solidariedade, dos direitos humanos e da justiça, fundadas na sua rica tradição espiritual, de modo a manter viva a “democracia dos povos”, não cedendo aos impérios financeiros.

Depois da II Guerra Mundial, a Europa “pôde ressurgir graças a um espírito concreto de solidariedade, que lhe permitiu superar as rivalidades do passado”, recordou nesta Páscoa. E também na Europa “este também não é tempo para egoísmos, pois o desafio que enfrentamos une-nos a todos e não faz distinção de pessoas”.

No continente, acrescentou, é “urgente” que não ressurjam “rivalidades”, mas que “antes, pelo contrário, todos se reconheçam como parte duma única família e se apoiem mutuamente”. E a União Europeia tem à sua frente um enorme desafio, “de que dependerá não apenas o futuro dela, mas também o do mundo inteiro”, precisando de “dar nova prova de solidariedade, inclusive recorrendo a soluções inovadoras”. A alternativa? “Apenas o egoísmo dos interesses particulares e a tentação dum regresso ao passado, com o risco de colocar a dura prova a convivência pacífica e o progresso das próximas gerações.”

7. A ressurreição: reajustar a vida

“Hoje ecoa em todo o mundo o anúncio (…) ‘Jesus Cristo ressuscitou’, ‘ressuscitou verdadeiramente’!”, afirmou o Papa Bergoglio neste Domingo de Páscoa, recordando o acontecimento fundador da fé cristã.

Na Oração pela Humanidade, de 27 de março, o Papa falara em “reajustar a rota” e na importância de olhar para as “pessoas comuns (habitualmente esquecidas), que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo”, mas que estão hoje, “sem dúvida, a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história: médicos, enfermeiros e enfermeiras, trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, responsáveis, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos – mas muitos – outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho”.

Estas referências, já repetidas, aos esquecidos e aos que são socialmente menosprezados, obrigará pessoas e sociedades a reajustar critérios, insiste Francisco. De repente, a vida de milhões alterou-se e ficar em casa pode ser ocasião para “refletir, parar os ritmos frenéticos da vida, permanecer com os próprios familiares e desfrutar da sua companhia”. Para outros, “é também um momento de preocupação pelo futuro que se apresenta incerto, pelo emprego que se corre o risco de perder e pelas outras consequências que acarreta a atual crise”.

Por isso, reajustar a vida supõe “trabalhar ativamente em prol do bem comum dos cidadãos”, promovendo “uma vida digna”. E isso passa por muitos dos temas em que o Papa tem insistido: atenção à natureza e à “casa comum” como sinal da presença de Deus que não pode continuar a ser destruído; fim das guerras e dos conflitos e promoção de um mundo com justiça e paz, sem fome nem exploração; e centralidade da pessoa humana, entendida como um todo em que a dimensão espiritual é central.

Este deverá ser um “contágio” diferente, disse o Papa na sua bênção de Páscoa. “Que se transmite de coração a coração, porque todo o coração humano aguarda esta Boa Nova. É o contágio da esperança: ‘Cristo, minha esperança, ressuscitou!’ Não se trata duma fórmula mágica, que faça desvanecerem-se os problemas. Não. A ressurreição de Cristo não é isso. Mas é a vitória do amor sobre a raiz do mal, uma vitória que não ‘salta’ por cima do sofrimento e da morte, mas atravessa-os abrindo uma estrada no abismo, transformando o mal em bem: marca exclusiva do poder de Deus.

Está muito por fazer depois da pandemia. Francisco traça um guião possível.