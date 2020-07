Enquanto políticos, cientistas e promotores turísticos esgrimem argumentos, a pandemia de Covid-19 vai fazendo seu caminho. À medida que as semanas passam, percebemos que, provavelmente, os dias futuros serão mais parecidos do que diferentes com aqueles que vivemos no tempo presente e que talvez o melhor que podemos fazer, como dizia um banqueiro noutra crise não tão longínqua, é aguentarmos.

O quê? Uma rotina em ziguezague. Uns dias melhores, outros piores, umas semanas de otimismo controlado, outras em que tudo parece simplesmente ter regredido.

Hoje foi um desses dias.

Em Espanha, foi decretado um novo confinamento parcial na Catalunha em Segrià, na região de Lérida. Para cerca de 160 mil pessoas significa o regresso a uma rotina de limitações de movimentos: "a população deverá permanecer nas suas residências", anunciou a secretária regional de Saúde, Alba Verges.

Os Estados Unidos, que registaram ontem um novo recorde diário de casos confirmados de Covid-19, tiveram hoje mais de 15 mil casos só na Flórida - um dia depois da Disney World reabrir parcialmente dois de seus quatro parques temáticos em Orlando.

O Irão, que é o país mais afetado pela pandemia no Médio Oriente, volta a assustar-se com o reaparecimento de surtos no país que o 'ayatollah' Ali Khamenei classificou hoje como"verdadeiramente trágico".

Na América Latina, a pandemia continua a somar casos e Bogotá, maior ponto de contágios da Colômbia, anunciou a aplicação a partir de segunda-feira de "quarentenas restritas" por localidades (conjuntos de bairros).

A África do Sul anunciou que o país voltará a proibir a venda de bebidas alcoólicas, de forma a reduzir o número de pacientes nas urgências médicas e a garantir mais vagas hospitalares para doentes com Covid-19.

Podemos continuar. Há notícias da pandemia um pouco por todo o mundo, da Venezuela a Angola, da Índia ao Reino Unido. E hoje até Donald Trump brindou o mundo com a primeira fotografia em que aparece de máscara em público. Falamos do líder de um país com mais de 3,2 milhões de pessoas infetadas e pelo menos 134.000 mortes devido ao novo coronavírus.

Vamos resistir a escrever que é isto o novo-qualquer-coisa. Mas é. Com ou sem máscaras obrigatórias - como está a ser avaliado em vários países, incluindo Espanha - com ou sem testes nos aeroportos, como foi hoje anunciado em França.

Não há territórios seguros, mas há ideias mais seguras que outras. E talvez uma das mais importantes seja mesmo aprendermos a viver com "isto" onde quer que nos encontremos. Habituemo-nos.