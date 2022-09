A morte da rainha Isabel II é tema de manchete nos jornais de todo o globo. Os jornais do Reino Unido choram a sua morte, ao passo que noutras partes do mundo, celebra-se a monarca e a longevidade do seu reino.





























































A Rainha Isabel II morreu esta quinta-feira aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, foi anunciado pela família real. Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume aos 73 anos as funções de rei como Carlos III. "A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O Rei e a Rainha Consorte permanecerão em Balmoral esta noite e voltarão a Londres amanhã [sexta-feira]", anunciou o Palácio de Buckingham em comunicado, numa referência a Carlos e Camilla. A notícia foi conhecida após vários membros da família real terem viajado hoje subitamente para Balmoral para estar com a Rainha, depois da divulgação de um comunicado que dava conta da preocupação dos médicos com o estado de saúde da monarca de 96 anos. Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.