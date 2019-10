"É uma responsabilidade que carrego nos ombros e espero conseguir cumprir com o devido peso do nome. A minha expectativa é lutar pelas pessoas, o melhor que possa e sei, e tentar perceber se conseguimos todos ser mais do que aquilo que este Governo promete. Todos os que passaram por aqui deixaram, como os meus pais, um trabalho à nossa frente - no caso deles, lutaram pela liberdade e o 25 de Abril e fizeram parte da Assembleia Constituinte, deram a cara numa altura difícil. Todos temos um dever de conseguir manter esta democracia livre, aberta e contínua", afirmou, em declarações à Agência Lusa.

Outra novata é Inês Sousa Real, com a tarefa acrescida de ir ser a presidente do grupo parlamentar do PAN.

"A nível pessoal, enquanto líder parlamentar e deputada, é uma grande responsabilidade. Acho que devemos encarar todos o serviço público, enquanto estamos aqui na Assembleia da República, de facto, com sentido de missão. Todos temos o dever de participar da vida pública, não é apenas um direito. Estarei aqui para dar ao país aquilo que é o meu tempo e o meu conhecimento. É o sentido, acima de tudo, de responsabilidade. Temos de perceber que estamos a lidar com a vida das pessoas quando estamos no processo legislativo", disse à Lusa.

A comunista Alma Rivera é uma das 89 mulheres eleitas em 06 de outubro - um número recorde de tribunas femininas - e revela-se entusiasmada com a nova "experiência".

"Naturalmente, é tudo novo, mas é mais uma frente de luta, mais uma forma de dar expressão àquilo que achamos que têm de ser as prioridades e as mudanças necessárias. Há uma necessidade de aprendizagem muito grande. Vou ter de estudar muito, mas faz parte. Conto também com a ajuda dos meus camaradas, que me têm recebido muito bem. Somos um grupo parlamentar com muita entreajuda. Vou levar mais algum tempo a entrar dentro das dinâmicas que existem. Vou tentar dar o meu melhor", prometeu.

Sobre o facto de começar a ser tratada por "senhora deputada", a estreante de 28 anos estranha: "Vou tentar que não me tratem assim, para começar, chamem-me Alma", disse.

"Para mim é estranho. Serei sempre o Miguel, mas, naturalmente, é sinal de uma grande responsabilidade que hoje começa de, juntamente com os outros deputados jovens, representar a nossa geração e podermos fazer valer as causas mais importantes como as alterações climáticas, o trabalho e a habitação e levantarmos no parlamento a nossa voz - uma voz progressista, ecologista e de esquerda", disse o deputado-benjamim da legislatura, o socialista Miguel Costa Matos (25 anos), num hemiciclo com um recorde de forças políticas representadas (10).

O novo parlamentar do PS assumiu que "o desafio será conhecer o parlamento, os métodos de funcionamento da casa" e "poder utilizar" a "ferramenta que o povo concedeu para poder concretizar soluções em concreto para melhorar a vida" da sua "geração e de todo país".

"É, naturalmente, uma responsabilidade podermos demonstrar que a juventude não é um obstáculo a fazer um bom trabalho parlamentar. Pelo contrário, é uma oportunidade para trazermos novas causas para a agenda política e podermos também marcar pela diferença. É isso que, também aprendendo com a experiência dos deputados mais velhos, espero poder fazer", desejou.