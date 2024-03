Neste episódio de A Reviravolta chega ao poder António Guterres, nas eleições legislativas de 1995.

Depois da governação de Cavaco Silva marcada pela mudança de um país a viver a democracia plena e a presença na União Europeia, mas também por uma maioria absoluta que começava a cansar os portugueses.

Em 1994, há um buzinão na ponte 25 de abril em protesto contra o aumento das portagens, mas que é também um sinal muito sonoro dessa saturação.

Com uma eleição à espreita o centro esquerda apresenta o afável António Guterres, um candidato próximo das pessoas que contrastava com o estilo de Cavaco Silva.

Antecipando o resultado das eleições Cavaco toma uma decisão que acaba por definir o resultado da noite eleitoral, ainda que não tenha participado nela.

Com este episódio chega ao fim a tríade sobre campanhas e eleições. A Reviravolta é um podcast com produção MadreMedia, coordenação de Ana Maria Pimentel, Inês Alves, Paulo Rascão e Rute Sousa Vasco, sonoplastia de Inês Vales e imagem de Rodrigo Mendes, que utiliza sons do YouTube e tem pesquisa, texto e voz de Francisco Sena Santos. Um podcast para ouvir em ⁠24.sapo.pt⁠ e nas plataformas habituais de podcast.