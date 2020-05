Desde 2011 que os EUA não enviavam um voo tripulado para o espaço, ano que marcou o final das missões do programa Space Shuttle, mas este é o primeiro a ser feito por uma empresa privada. A responsável pelo lançamento é a SpaceX, start-up formada em 2002 pelo magnata Elon Musk, também ele criador dos carros elétricos Tesla.

O lançamento do foguetão Falcon com a cápsula Crew Dragon da SpaceX será comandado pelos astronautas da NASA Bob Behnken e Doug Hurley, que estão de quarentena devido à covid-19 há duas semanas. Os dois vão descolar rumo à Estação Espacial Internacional a partir da histórica plataforma de lançamento 39A, como a Apollo 11, estando o lançamento programado para as 15:22 (hora local, 20:22 em Lisboa)

Operação feita em colaboração com a NASA, o objetivo desta missão é que a agência espacial norte-americana possa enviar os seus astronautas para a Estação Espacial Internacional em voos comerciais a partir dos Estados Unidos e não da Rússia, como acontece desde 2011.

Na passada quarta-feira, 27 de maio, foi inaugurada uma primeira tentativa de lançamento, mas acabou por ser adiada para hoje devido à falta de condições climatéricas. Até ao momento, tanto a SpaceX como a NASA mantém a tentativa de lançamento, apesar do mau-tempo poder voltar a ameaçar.

"Estamos a avançar com o lançamento hoje. Os desafios climáticos continuam, com 50% de possibilidades de cancelamento", escreveu administrador da NASA, Jim Bridenstine, na rede social Twitter, sendo que Musk disse que "a contagem descrescente já começou".

Cancelada a meros 17 minutos da hora de lançamento na quarta-feira, desta vez os responsáveis prometeram que, em causa de dúvida, vão parar a missão mais cedo para não cansar a equipa.

As más condições climatéricas representam um risco para os astronautas não só no momento de lançamento, como também no caso da necessidade de uma aterragem de emergência. Podendo esta ocorrer sobre o Oceano Atlântico após a decolagem, também nesta zona têm de estar reunidas condições climáticas mínimas.

Caso não aconteça, a próxima janela de lançamento, que é determinada pelas posições relativas do local de lançamento à Estação Espacial, é domingo às 15:00 (hora local, 20:00 em Lisboa), quando a previsão é de tempo bom.

A presença de Donald Trump é aguardada, sendo que o presidente dos EUA esteve também no local para o lançamento abortado na passada quarta-feira. Desta vez não haverá espectadores à distância para observar o lançamento como é habitual.

A NASA pediu ao público que permaneça afastado de Cocoa Beach, o tradicional ponto de observação, mas a solicitação não foi suficiente para os fãs da exploração espacial, que se reuniram no local na quarta-feira passada durante a primeira tentativa.

Para além de poder significar a primeira missão em nove anos para os EUA, esta viagem pode representar um momento histórico para Musk se ficar provado que os seus foguetões reutilizáveis são viáveis. Se assim for, as viagens espaciais passarão a ser menos caras e poderá significar a possibilidade de fazer do turismo espacial uma possibilidade.