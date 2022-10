No dia em que o Governo tinha agendado começar a pagar o apoio extraordinário de 125 euros aos contribuintes, assim como os 50 euros por dependente, vários serviços digitais de bancos portugueses estão a reportar falhas.

Ao SAPO24, a Caixa Geral de Depósitos, revelou que a versão web da Caixa Direta já está operacional, estando agora a trabalhar para resolver os problemas na aplicação.

De acordo com o site DownDetector, onde os utilizadores podem reportar falhas em serviços, também os serviços do Millenium BCP, Santander e Montepio estão com problemas.