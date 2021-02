Ao longo da última semana, sucederam-se uma série de casos que abalaram a confiança nas autoridades públicas numa fase onde isso é o que menos se quer. De Reguengos de Monsaraz a Braga, com paragens em Setúbal, Águeda e Porto, é possível traçar um percurso de localidades onde foram identificadas instâncias em que as vacinas contra a covid-19 foram dadas a pessoas fora da lista de prioritários.

Tenha a administração de vacinas ocorrido por conveniências venais ou simplesmente para evitar o desperdício de doses, a sucessão de denúncias fez aumentar a contestação a um processo já longe do otimismo sentido a 27 de dezembro do ano passado, quando a primeira dose foi dada em Portugal.

Aos pedidos de apuramento de responsabilidades — como do PSD, que pediu uma audição parlamentar a Francisco Ramos, coordenador do plano de vacinação, esta semana — exigiam-se respostas políticas e judiciais à altura. Hoje foi o dia em que, por fim, chegaram.

Após a nota de repúdio ontem veiculada pelo Ministério da Saúde quanto às vacinações indevidas, hoje o secretário de Estado Adjunto da Saúde afirmou que haveria “tolerância zero” quanto aos desvios de vacinas. Para combater essa situação, António Lacerda Sales anunciou a promoção de auditorias de âmbito nacional através da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, havendo “procedimentos que terão sanções quer ao nível disciplinar, quer ao nível criminal, se durante a sede de inquérito tal se provar”.

Mais tarde, porém, os casos ganharam contornos mais sérios, já que o próprio Ministério Público comunicou a abertura formal de inquéritos a nove instâncias distintas de abusos quanto à administração de vacinas.

O avolumar de polémicas neste início de fevereiro, enfim, ensombra um processo que até poderia significar um novo horizonte de esperança no combate à pandemia. Chegados a este mês, iniciou-se hoje a vacinação de pessoas com mais de 80 anos e de pessoas entre os 50 e os 79 com comorbilidades, que passaram a figurar na lista de prioridades face a uma atualização dos critérios.

Compondo perto de 900 mil cidadãos, este grupo poder-se-á então juntar até ao final do mês aos já inoculados, como informou hoje a ministra da Saúde. De momento, informou Marta Temido ao fim da tarde, já foram administradas 340 mil vacinas em Portugal, 240 mil em primeira dose e 70 mil em segunda.

Mas a atualização dos critérios trouxe também mais falatório e entropia, já que os titulares de órgãos de soberania, membros dos órgãos das regiões autónomas, presidentes de câmara e deputados da Assembleia da República passaram também a ser prioritários.

Quanto a estes últimos, durante o fim de semana soube-se que 22 dos escolhidos numa lista de 50 prioritários a vacinar durante esta semana recusaram-se a receber a sua dose nestes dias. Por isso mesmo, hoje o PSD pediu a anulação da lista enviada ao primeiro-ministro, propondo em alternativa um consenso em torno de uma nova lista "minimalista". Em resposta, o PS defendeu que todos os partidos deram um voto de confiança na vacinação.

Entre o “diz que disse” e o “diz que fez”, fiquemo-nos pelas certezas. Uma delas é que Portugal vai mesmo receber ajuda internacional. Indicado primeiro pelo ministério da Defesa alemão, posteriormente confirmado pelo Governo português, a Alemanha vai enviar uma equipa de profissionais de saúde e equipamento médico, que devem chegar esta quarta-feira. A ajuda pode durar até 21 de março, com os médicos a serem substituídos a cada três semanas.

Para além da solidariedade alemã, também a Áustria e Espanha já fizeram saber que poderão auxiliar o nosso país. Resta saber o que faremos por ser ajudados.

