O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pressionou para que a Ucrânia se junte à NATO num breve discurso em Vilnius, enquanto os membros da aliança estavam reunidos.

"A NATO dará segurança à Ucrânia, a Ucrânia tornará a NATO mais forte", disse Zelensky, ao lado do presidente lituano Gitanas Nauseda, antes do erguer de uma bandeira do exército ucraniano do campo de batalha de Bakhmut.

"Bakhmut é uma das batalhas mais decisivas pela liberdade na Europa", disse Zelensky.

Zelensky falava perante uma plateia que se juntou na Praça de Lukiskes, em Vilnius, para ouvir o presidente ucraniano que falou após um concerto de apoio à adesão, chamado #UkraineNato33.