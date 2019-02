Paulo Barreto referiu que o expediente (documentação) relacionado com o caso já deu entrada no Ministério Público na Tribunal da Ponta do Sol (com competência na área geográfica em causa), sublinhando que é “obrigatória a abertura de um inquérito em caso de morte”.

No sábado, na sequência de uma derrocada na marginal da Calheta, uma mulher com 23 anos, funcionário de um restaurante, ficou soterrada, pelas 13:15.

A sua morte foi confirmada 10 horas depois, quando o presidente do Serviço Regional da Proteção Civil, José Dias, disse: “Efetivamente há uma vítima mortal a lamentar neste incidente".

As operações de resgate da jovem, que residia na freguesia da Ponta do Pargo, no concelho da Calheta, envolveram 53 operacionais dos Bombeiros Voluntários locais, dos Bombeiros Sapadores do Funchal e da PSP.

A família da vítima teve de receber apoio psicológico facultado pelo município, informou no dia o presidente da Câmara da Calheta, Carlos Teles.