“Creio que outros líderes em África pensam que é possível trabalhar nos processos de construção da paz no nosso continente”, disse o jovem líder etíope, numa breve conversa por telefone com as instituições do Nobel.

Muitos etíopes já estão a manifestar a sua alegria com a entrega do prémio Nobel da Paz ao primeiro-ministro reformista e alguns até estão a mudar as suas fotos de perfil, nas redes sociais, para a de Abiy Ahmed.

Mesmo aqueles que pressionaram Abiy a fazer mais, elogiam-no agora.

O ativista proeminente Jawar Mohammed diz que o prémio é “um reconhecimento merecido, por aquele responsável ter acabado com o impasse sem sentido com a Eritreia” e por encerrar um dos conflitos mais antigos de África.

Mas acrescentou que ainda resta muito trabalho para garantir a “transição pacífica e bem-sucedida da democracia na Etiópia”, alertando que as realizações regionais de Abiy dependem da paz interna de seu país.