Na leitura do acórdão, o coletivo de juízes considerou que os factos imputados ao arguido foram "moralmente reprováveis", mas sem os pressupostos objetivos do crime de burla por que estava acusado.

Na acusação, o Ministério Público referia que o arguido convenceu a mulher a aplicar o dinheiro em falsos investimentos e a pagar jantares luxuosos que dizia ter com o antigo banqueiro Ricardo Salgado e deputados, mas que, em rigor, seriam com uma outra mulher.

Ainda segundo o Ministério Público, terá pagado também viagens e impostos do arguido, bem como despesas com a educação dos seus filhos.

Os dois conheceram-se quando ela o recrutou como diretor informático para o colégio onde era diretora financeira onde estava empregada, em 2003, tendo sido namorados.

A mulher ficou insolvente, com dívidas de 214 mil euros, e terá chegado a pagar uma despesa de 10 mil euros do arguido com dinheiro do colégio, pelo que foi despedida.

Num dos interrogatórios do processo, o homem afirmou que a relação de ambos era uma mera parceria nos negócios e não sentimental. Admitiu que a mulher lhe emprestou dinheiro, mas garantiu ter intenção de pagar.