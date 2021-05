A superintentente do Comando da PSP, Paula Peneda, anunciou que Ministério da Administração Interna pretende, através da PSP, garantir a segurança do jogo e de todos os que vivem e visitam o Porto, nomeadamente os adeptos ingleses das duas equipas".

Segundo informou, serão criados dois fan meeting points: na Alfândega uma zona destinada aos adeptos do Manchester City e outra no centro da Avenida dos Aliados para os adeptos do Chelsea, não sendo permitida a mistura de adeptos. Estas zonas serão vedadas e de acesso controlado e restrito aos adeptos de cada clube e, por este motivo, não serão consideradas via pública ou espaço de acesso público.

Além disso, todos os adeptos que pretendam aceder às zonas específicas serão submetidos a uma "revista pessoal sumária semelhante à que ocorre à entrada dos estádios". O acesso a fan meeting points estará aberto entre as 8h e as 18h exclusivamente para adeptos portadores de bilhete ou título válido para o jogo e que apresentem um teste PCR Covid negativo. "A partir das 16 horas a PSP acompanhará a deslocação para o estádio dos adeptos portadores de bilhete ou título válido para o jogo em autocarros dedicados em caixa de segurança que verão assim facilitada a sua entrada nos perímetros de segurança montados no estádio", explica.

"Previsivelmente, pelas 18h30, após a saída dos adeptos que assistirão ao jogo no estádio, os fan meeting points serão abertos a outros adeptos ingleses que não apresentem bilhete, desde que apresentem comprovativo de teste PCR Covid negativo. Podendo aí assistir ao jogo, em tempo real, em ecrãs gigantes", acrescenta.

Paula Penedo anuncia ainda que "nos fan meeting points, à semelhança do que ocorreria nas esplanadas da cidade do Porto, será permitido o consumo moderado de bebidas fermentadas em copos de plástico".

Na zona da Alfândega, refere, "ocorrerão alguns condicionamentos rodoviários na Rua Nova da Alfândega a partir das 15h30 e pelo tempo necessário ao embarque dos adeptos". De acordo com a superintendente, poderão ainda ocorrer condicionamentos rodoviários na Avenida dos Aliados, a partir das 15h30 e pelo tempo necessário à saída dos adeptos naquele espaço".

A PSP apelou ainda a que "todos os comerciantes, residentes e visitantes da cidade do Porto, especialmente aos adeptos ingleses, que contribuam para um ambiente festivo, ordeiro e para que cumpram as regras em vigor em Portugal para prevenir a propagação da pandemia da covid-19, nomeadamente, relativamente ao uso de máscara, ao distanciamento social, à proibição de consumo de álcool na via pública e as ordens legais e legítimas dos polícias que integrarão o dispositivo de segurança".

A PSP já tinha anunciado em conferência de imprensa, na quinta-feira, que tem preparado uma "robusta operação de segurança" para a final da Liga dos Campeões de futebol. Não está, contudo, prevista qualquer limitação de circulação dos adeptos que cheguem de Inglaterra.

A UEFA assegurou na quarta-feira que a “esmagadora maioria dos adeptos” dos finalistas da Liga dos Campeões de futebol vai cumprir, no Porto, as restrições impostas para a contenção do novo coronavírus.

A final da edição 2020/21 da Liga dos Campeões, entre os ingleses de Manchester City e Chelsea, realiza-se no sábado, a partir das 20:00, no Estádio do Dragão, com um terço da lotação.

O Porto foi escolhido para substituir Istambul, no seguimento das dificuldades intransponíveis de viagens dos adeptos ingleses, tendo em conta que a Turquia integra a ‘lista vermelha’ do Reino Unido, referiu a UEFA para justificar a alteração do ‘palco’ da final da ‘Champions’, motivada pelos condicionalismos inerentes à pandemia de covid-19.