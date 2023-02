Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa confirmou ao SAPO24 tratar-se de um acidente que envolveu duas viaturas ligeiras, do qual resultaram um ferido ligeiro e uma vítima mortal.

Neste momento estão no local cinco veículos e 14 operacionais, entre serviços de emergência e forças de bombeiros de Lisboa e de Alcochete.

A início, o CDOS informou que o trânsito estava cortado nos dois sentidos Lisboa-Montijo, onde ocorreu o acidente, mas também no sentido Montijo-Lisboa, já que a vítima mortal foi projetada para esta faixa. Neste momento o trânsito já circula, mas altamente condicionado.

De acordo com o Jornal de Notícias, a vítima mortal foi atropelada depois de sair do seu veículo, que terá sofrido uma avaria, sendo projetada para o sentido contrário. O ferido ligeiro é o condutor do veículo que causou o atropelamento.

Relatos feitos ao SAPO24 a partir do local dão conta de que as filas de trânsito estendem-se nos dois sentidos.

O portal da Proteção Civil dá conta que o alerta às autoridades foi dado às 12:08.