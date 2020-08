Segundo o gabinete de relações públicas do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), trata-se da mulher que estava internada na unidade de cirurgia.

O maquinista do Alfa Pendular que na sexta-feira chocou com uma máquina que circulava na Linha do Norte continua internado na Unidade de Medicina Intensiva, com prognóstico reservado, mas "estável", sendo agora o único ferido internado.

O descarrilamento do comboio Alfa Pendular, no concelho de Soure, distrito de Coimbra, com 212 passageiros, provocou na sexta-feira passada dois mortos, oito feridos graves e 36 feridos ligeiros.

Dos 44 feridos, quatro tiveram alta no local, 28 foram transportados para o CHUC, incluindo três crianças, e 12 foram assistidos no Hospital da Figueira da Foz.