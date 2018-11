Este artigo é sobre Aveiro . Veja mais na secção Local

Quatro pessoas ficaram hoje feridas, uma com gravidade, e a autoestrada A1 ficou cortada no sentido Norte-Sul entre Albergaria-a-Velha e Aveiro Sul devido a um acidente, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

