A Arquidiocese de Évora adiantou também que o arcebispo celebra, às 19:00 de hoje, uma eucaristia no Santuário do Senhor Jesus dos Aflitos, localizado precisamente em Borba.

Numa mensagem que publicou nas redes sociais e que está disponível na página de Internet da arquidiocese, consultada pela agência Lusa, o arcebispo referiu também que reza pelas vítimas do acidente em Borba, no distrito de Évora.

Com esta deslocação à paróquia e a este santuário, “local de grande devoção” local, frisou a arquidiocese, o prelado “quer estar próximo da comunidade, neste momento de dor e luto, para confortar as famílias e rezar pelas vítimas”.

O deslizamento de um grande volume de terra da estrada, que provocou "a deslocação de uma quantidade muito significativa de rochas, de blocos de mármore e de terra” para o interior de pedreiras contíguas, ocorreu às 15:45 de segunda-feira.

O acidente, de acordo com a Proteção Civil, provocou, pelo menos, dois mortos, que são dois trabalhadores de uma empresa de extração de mármores – o corpo de um deles já foi retirado -, além de haver três pessoas desaparecidas, que se encontrariam em viaturas automóveis que caíram com o aluimento da estrada.

O Ministério Público instaurou "um inquérito para apurar as circunstâncias que rodearam a ocorrência", referiu a Procuradoria-geral da República, em resposta enviada à agência Lusa.

Uma equipa da Polícia Judiciária (PJ) está hoje em Borba a proceder a investigações para apurar as circunstâncias do deslizamento de terras para pedreiras e do colapso do troço de estrada, revelou à Lusa fonte policial.