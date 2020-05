Portugal regista hoje 1.175 mortes relacionadas com a covid-19, mais 12 do que na terça-feira, e 28.132 infetados, mais 219, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DSG).

Após efetuar a leitura dos números divulgados no boletim, António Lacerda Sales revelou que desde o dia 1 de março já foram realizados cerca de 566.000 testes e que de 1 a 11 de maio, em média, foram realizados mais de 12.600 testes por dia.

"Estamos, como reconheceu a OCDE, entre os países que mais testes de diagnóstico fazem à covid-19", disse.

O secretário de Estado da Saúde informou também que estão a ser feitos 250 testes por dia nos estabelecimentos prisionais. No entanto, a intenção passa por aumentar essa capacidade no futuro para 450.

Durante a sua intervenção inicial alertou que a epidemia "não acabou" e que "desconfinar não é abrandar".

"A epidemia não acabou, desconfinar não é abrandar. Regresso aos fluxos das nossas vidas não pode e não deve por em causa o caminho que foi feito até aqui com grande sacrifício pessoal de todos os portugueses", afirmou.

O secretário de Estado enfatiza que "nunca é de mais relembrar" que o sucesso "depende de todos e de cada um" e da "capacidade de respeitar o outro e as regras que se aplicam a todos".

Todavia, apesar dos tempos serem únicos e difíceis, o secretário de Estado acredita que há razões para termos esperança.

"Continuamos a dar pequenos passos todos os dias para o regresso da normalização social possível. Casos como o da dona Lurdes, de 96 anos, que regressou a casa curada após três semanas de internamento no Hospital Pedro Hispano, continuam, de facto, a ser sinais de esperança para todos nós", disse.

Evolução da imunidade

O primeiro estudo para monitorizar a evolução da imunidade contra o novo coronavírus na população portuguesa "já está no terreno" e envolve 17 hospitais e 105 postos de colheita.

Trata-se do "primeiro estudo transversal" de covid-19 promovido pelo Instituto Nacional de Saúde - Dr. Ricardo Jorge (INSA) e "visa monitorizar a evolução da imunidade contra o novo coronavírus na população portuguesa", explicou António Lacerda Sales.

Segundo o secretário de Estado, para a realização do estudo, que "está já no terreno", foram já contactados todos os 17 hospitais da rede nacional de hospitais, incluindo os das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e os 105 postos de colheita de análises clínicas em todo o território nacional.

"Os materiais para as colheitas de sangue e os questionários para a recolha de dados serão entregues nos locais até ao início da próxima semana" e depois terá início "a fase de recolha de amostras de sangue e dados", disse.

Todas as análises de sangue para a determinação de anticorpos e a análise de dados serão realizadas pelo Departamento de Epidemiologia e Doenças Infecciosas do INSA.

O inquérito serológico nacional é promovido pelo INSA em articulação com a Direção-Geral da Saúde (DGS) e conta com a parceria da Associação Nacional de Laboratórios Clínicos, dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde e das regiões autónomas.

Reabertura das creches

A Direção-Geral da Saúde publicou esta quarta-feira as orientações que devem ser seguidas pelas creches que reabrem no início da próxima semana. Questionada sobre a viabilidade de algumas das medidas, Graça Freitas respondeu que há coisas que se podem fazer.

"Tentamos conciliar o melhor de dois mundos. Permitir atividades lúdicas aos meninos, mas com regras. Por exemplo, tirar das salas todo o material que não estiver a ser utilizado como brincadeira. Os brinquedos que lá estão serem lavados e desinfetados com frequência ou os meninos não trazerem brinquedos de casa. Ou seja, permitir todas as atividades para o desenvolvimento harmonioso para a manutenção dos afetos daquelas crianças", explicou Graça Freitas.

A diretora-geral da Saúde falou depois de outros momentos das creches — e deu o exemplo do sono em que também foram criadas algumas regras e sobre as quais já recaíram algumas queixas. Porém, sabendo que havia dificuldades com o espaço, foi criada uma "muito simples".

"Se deitarmos os meninos em colchões seguidos como uma determina distância em que as cabeças estejam a uma distância de 1 metro e meio, minimizamos, à partida, o risco de transmissão de gotículas", explicou.

Graça Freitas afirmou também não acreditar que, dentro do possível, não se consiga diminuir o número de meninos nas salas.

"Creio que não vai ser difícil para que as creches cumprirem estas orientações, nomeadamente esta do distanciamento que se tem falado tanto, invertendo de facto as crianças; uma com a cabeça para baixo, a seguinte ao contrário e vice-versa. Vai aumentar a distância das vias respiratórias que é o que nós queremos", rematou.

Apelo aos doentes oncológicos

O secretário de Estado apelou aos doentes oncológicos para que não tenham medo ou receio de irem fazer os seus tratamentos porque os circuitos estão "perfeitamente diferenciados" e as condições de segurança "são muito boas".

"Às vezes as consequências de uma cirurgia que não se realiza [são piores] do que a questão neste momento da covid-19. Os serviços e o SNS está preparado para os acolher e para os operar", afirmou.

Quanto às queixas de que as consultas estão a ser adiadas, António Lacerda Sales disse que se está a retomar a atividade de uma forma gradual e que estas terão que ser restabelecidas o mais brevemente possível. Porém, salienta que houve uma preocupação acrescida relativamente à oncologia.

Relativamente aos relatos de que há hospitais privados a cobrar o pagamento de equipamentos de proteção individual, o governante indica que se trata de uma matéria que o SNS e Ministério da Saúde não interfere nem se vai pronunciar.

Há mais de 3.000 profissionais de saúde infetados

O secretário de Estado da Saúde revelou que há 3.183 profissionais de saúde infetados com o novo coronavírus, responsável pela covid-19, entre os quais 477 são médicos e 838 enfermeiros.

Somam-se 774 assistentes operacionais, 152 assistentes técnicos e 107 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica infetados. António Lacerda Sales também revelou que os dados acumulados apontam para 658 profissionais de saúde recuperados.

O governante, que aproveitou esta atualização para agradecer a colaboração dos técnicos e profissionais de diagnóstico e terapêutica, apontou que estes passarão "a ser incluídos nas atualizações" diárias.

"Aproveito para fazer um agradecimento porque têm estado na linha da frente no combate a esta pandemia. A todos os técnicos e profissionais de diagnóstico e terapêutica o nosso muito obrigada", disse António Lacerda Sales.

Este agradecimento e atualização relativamente a números de infetados pelo novo coronavírus surge um dia depois dos profissionais das áreas de diagnóstico e terapêutica terem acusado o Ministério da Saúde de desrespeito pela classe e terem avançado que ponderam pedir uma audiência urgente ao primeiro-ministro.