O acordo prevê um aumento salarial em média de cerca de 10%, mas este aumento não é igual para todos, sendo que a percentagem varia conforme a categoria. É um acordo com "melhorias concretas para todos os médicos" e que visa, nos próximos três anos, que tenham "melhores condições de trabalho no SNS".

O dirigente sindical adiantou que o aumento salarial médio é "similar ao do ano passado", ou seja, "cerca de 10%" em relação aos montantes atuais.

"Em 2027, todos estes médicos estarão a ganhar cerca mais 10% do que ganham neste momento", explicou.

Foram cerca de sete horas de reunião entre o Governo e o SIM que para além do aumento salarial também prevê o “fim da discriminação” entre contratos individuais de trabalho e contratos em funções públicas, nomeadamente no regime de faltas e férias, que passará a ser harmonizado.

Para Rodrigues, este acordo visa fortalecer o SNS e garantir melhores condições de trabalho para os profissionais.

"Chegamos a acordo, um acordo que finalmente completa o acordo intercalar de 2023. É um acordo faseado até 2027 e que permite a reposição do poder de compra e que visa fortalecer o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e garantir melhores condições de trabalho para os médicos", afirmou aos jornalistas.

Da parte do ministério da Saúde, Ana Paula Martins explicou que o acordo é fruto de “um trabalho muito profundo” entre as duas entidades e que é muito relevante perceber que este acordo também serve para a "valorização da carreira médica e outros aspetos essenciais para a sustentabilidade do SNS e para o que é o serviço de saúde de excelência que queremos para as próximas décadas”, disse a ministra.

A ministra também anunciou aos jornalista a "abertura de 350 vagas, por concurso, para assistente graduado sénior".

Para além da atualização salarial, o acordo também olha para outros assuntos, como a licença de maternidade, permitindo que fiquem mais tempo em casa. Outro ponto importante são as urgências: das 40h de trabalho, deixam de ser obrigatórias 18h para passarem a ser 12h máximas de urgências.

Com Lusa.