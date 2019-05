Na altura, a NATO decidiu desativar o Allied Joint Force Command Lisbon, instalado em Oeiras, e transferir a Escola NATO de Comunicações e Sistemas de Informação para Portugal, que é comandada desde há cerca de ano e meio por um oficial português, tenente-coronel Viegas Nunes.

Na cerimónia de entrega da chave, em março, o primeiro-ministro, António Costa, considerou que a localização em Portugal da Academia representa “o inabalável compromisso” do país para com a Aliança Atlântica.

“É esse compromisso que, em última análise, credibiliza a visão portuguesa de uma comunidade transatlântica forte, aberta ao mundo, respeitadora e promotora do direito internacional, da democracia, do estado de direito e do multilateralismo”, destacou.

Sobre a infraestrutura, que custou 24 milhões de euros financiados pela NATO, o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, sublinhou em março que “é representativo do tipo de contributos” que quer que os Aliados “possam dar à Aliança e que sejam valorizados no âmbito geral das suas contribuições”.