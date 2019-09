A Região Autónoma dos Açores arrecadou 2,043 milhões de euros com pagamentos de taxas moderadoras em 2018, um aumento de cerca de 55 mil euros em relação ao ano anterior, informa a Assembleia Legislativa Regional, em resposta a um requerimento interposto pelo Partido Popular Monárquico, representado no parlamento açoriano pelo deputado Paulo Estêvão.

Segundo a Assembleia, no ano passado, 91.497 utentes do Serviço Regional de Saúde, ou seja, 34% dos inscritos, beneficiaram de isenção de pagamento de taxas moderadoras.

O documento entregue mostra, ainda, que, em 2014, foram pagos cerca de dois milhões de euros em taxas moderadores, em 2015, 1,94 milhões e, em 2016, 1,99 milhões de euros.

Em nota de imprensa, Paulo Estêvão lamenta que a resposta ao requerimento tenha chegado “fora do prazo legal e só após a entrada de um recurso do PPM para que a questão fosse debatida no plenário do parlamento dos Açores”.

“A informação foi arrancada a ferros, mas está, finalmente, disponível para o conjunto dos açorianos”, acrescentou.