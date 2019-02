O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou hoje para laranja o aviso de chuva forte nas ilhas do grupo Ocidental dos Açores, devido a uma superfície fria que vai afetar o arquipélago, em especial na quarta-feira.

“Uma superfície frontal fria com ondulações, com atividade moderada a forte, condicionará o estado do tempo em todo o arquipélago, especialmente na quarta-feira. Provocará precipitação forte em todas as ilhas, particularmente nas ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), onde se emitiu um aviso laranja”, refere a delegação regional dos Açores do IPMA.

Segundo o documento, o vento será mais intenso nas ilhas do grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial), com rajadas na ordem dos 100 quilómetros por hora.

A Proteção Civil dos Açores emitiu um alerta devido às previsões de agravamento do estado do tempo, na sequência de uma superfície frontal fria associada a uma depressão que vai começar a afetar o grupo Ocidental já hoje.