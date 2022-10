O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) especifica, em comunicado, que na ilha Terceira foram 19 as ocorrências, todas no concelho de Angra do Heroísmo, havendo registo de uma na ilha de São Miguel, estando todas relacionadas com a queda de árvores e a queda de estruturas, como cabos de comunicações e cabos elétricos.

O SRPCBA refere que nos locais, para “apoio e resolução das diversas ocorrências” estão os bombeiros, a Direção Regional das Obras Públicas e Transportes Terrestres, Serviços Municipais de Proteção Civil e Polícia de Segurança Pública (PSP), sob coordenação da Proteção Civil.

Na sequência das previsões emitidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), “que preveem pontualmente precipitação e vento fortes até às 18:00 de hoje”, o SRPCBA “aconselha a população a adotar as medidas de autoproteção”.