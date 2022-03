De acordo com o IPMA, o aviso amarelo para o grupo Ocidental (Flores e Corvo) estará ativo a partir das 17:00 locais (18:00 em Lisboa) de quinta-feira, vigorando até às 08:00 locais (09:00 em Lisboa) de sexta-feira.

Já no grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), a chuva poderá ser forte, acompanhada de trovoada, entre as 14:00 de sexta-feira e as 11:00 de sábado, período em que estará ativo o aviso amarelo meteorológico.

Para o grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) foi emitido também aviso amarelo, por causa da precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, entre as 02:00 de sexta-feira e as 11:00 de sábado.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.

A Proteção Civil dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção para estas situações meteorológicas.

"A aproximação e passagem de uma superfície frontal fria provocará um agravamento gradual do estado do tempo em todo o arquipélago, prevendo-se a ocorrência de precipitação por vezes forte", lê-se no aviso meteorológico emitido.