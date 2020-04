Policias controlam as entradas para o concelho da Povoação, em São Miguel, onde foi decretado um cordão sanitário devido à transmissão local de coronavírus. Só entram residentes no concelho e ficam obrigados a quarentena de duas semanas As autoridades de saúde dos Açores colocaram o concelho de Povoação em cerco sanitário, por causa da pandemia de Covid-19. Já há autoridades policiais em todas as entradas do concelho, incluindo caminhos rurais. Só entra quem reside no concelho e fica obrigado a permanecer em quarentena durante duas semanas. O concelho de Povoação tem seis mil habitantes e seis freguesias, onde se inclui as Furnas, o ex-libris turístico da maior ilha dos Açores, Ilha de Sao Miguel 30 de Março de 2020. EDUARDO COSTA/LUSA

EDUARDO COSTA / LUSA