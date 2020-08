A nota de imprensa enviada hoje pela Autoridade de Saúde Regional informa que um homem de 46 anos infetado com Covid-19 viajou para Portugal continental, “à revelia das autoridades”, e acrescenta que já foram diligenciados “pela delegação de saúde concelhia os contactos com as suas congéneres, bem como os procedimentos com vista à responsabilização judicial pelo incumprimento do isolamento, encontrando-se o indivíduo a ser acompanhado pelas autoridades de saúde em território continental”.

Sem que as 1.579 análises realizadas nas últimas 24 horas tenham detetado novos casos da doença, os Açores têm agora 18 casos positivos ativos de Covid-19, sendo 16 na ilha de São Miguel e dois na Terceira.

Esta não é a primeira vez que um cidadão infetado viaja sem dar conhecimento às autoridades. A 9 de julho, a mesma autoridade revelou que um homem “diagnosticado com infeção por SARS-CoV-2 na ilha Terceira regressou a território continental, incumprindo as medidas de isolamento profilático determinadas pela Delegação de Saúde Concelhia de Angra do Heroísmo”.

Desde o início do surto, registaram-se na região 196 casos de infeção por SARS-CoV-2, dos quais 150 pessoas recuperaram e 16 morreram.