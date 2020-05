Ouvida pelo grupo de trabalho do parlamento açoriano que acompanha os trabalhos de recuperação do furacão Lorenzo (criado por proposta conjunta do CDS-PP e do PS), Ana Cunha adiantou que o navio fretado pelo Governo Regional para garantir o abastecimento ao grupo Ocidental, depois da destruição total do porto das Lajes das Flores, está “neste momento na sua renovação automática”, sendo que irá continuar a operar pelo menos nos próximos três meses na região.

“O que se pretende é que todos os operadores da ilha das Flores tenham o mesmo preço de frete que tinham anteriormente e não sejam de forma alguma prejudicados por esta situação”, afirmou a governante.

Também presente na audição, o presidente da Portos dos Açores, Miguel Costa, adiantou que a empreitada de 19 milhões de euros de proteção do porto, que já tinha sido adjudicada, já arrancou.

Quanto ao projeto de reconstrução, “está em fase de conclusão o primeiro estudo prévio” e deve “ficar concluído, o mais tardar, no início do segundo semestre deste ano”.

Bruno Belo, deputado do PSD, questionou o responsável pelos portos sobre se as medidas de prevenção tomadas antes da chegada do furacão, em outubro, teriam sido suficientes.

O presidente da Portos dos Açores sublinhou que foi feito tudo o que era possível e que “ninguém tinha noção de que o que aconteceu poderia sequer acontecer, que é a destruição total de um porto”.